Направените от AI промени в кода могат да са доста неблагоприятни, ако не минават през строг надзор

309 Снимка: iStock by Getty Images

Amazon е не само сред най-големите доставчици на облачни услуги, но и една от най-старите и мащабни платформи за онлайн търговия. Миналата седмица компанията се сблъска с проблеми в работата си, които вероятно са били свързани с използването на генеративен изкуствен интелект. По данни на CNBC темата е била обсъдена като основна по време на вътрешно служебно събрание.

Според източника, във вътрешно писмо Amazon е информирала служителите си, че измененията в производствените процеси, свързани с внедряването на генеративен изкуствен интелект, се разглеждат като водеща причина за сривовете от миналата седмица.

Във вторник е проведена среща с участието на ключови специалисти на Amazon, на която са били анализирани причините за нарушенията в работата на услугите. Както съобщава CNBC, поне един от проблемите със сайта и приложението на Amazon през миналата седмица може да е възникнал вследствие на използването на AI при разработването на програмен код. Старшият вицепрезидент Дейв Тредуел, който отговаря за функционирането на сайта, е казал на екипа си, че напоследък стабилността на сайта и съпътстващата инфраструктура не е била на обичайното високо ниво. Като цяло през миналата седмица са отчетени четири инцидента, засягащи критично важна за компанията инфраструктура.

Представители на Amazon са заявили пред CNBC, че подобни срещи са стандартна практика и се провеждат всяка седмица. В дневния ред на поредното събрание са били включени случаи на недостъпност на сайта на търговската платформа и на мобилното приложение. Първоначално сред темите за обсъждане са фигурирали и определени последствия от прилагането на генеративен AI, но в последваща редакция на документа това уточнение е отпаднало. От Amazon са побързали да уточнят пред CNBC, че инцидентите от миналата седмица са били свързани с AI само в един случай, но не и с последствия от писане на програмен код с негова помощ.

Припомняме, че миналия четвъртък, в продължение на около шест часа част от потребителите на интернет портала Amazon и мобилното приложение не са могли да приключат покупка на стоки, да прегледат информацията в личния си акаунт или не са виждали цените на продуктите.

Първоначално компанията е посочила, че проблемите са резултат от разпространението на определени софтуерни актуализации. В обръщение към подчинените си Тредуел е признал, че при прилагането на AI не са били заложени всички необходими предпазни мерки. Amazon планира да затегне контрола върху рецензирането на програмни промени, инициирани от технологията, като се очаква тези мерки да бъдат временни. Подчертава се, че последните сривове в търговската инфраструктура на Amazon не са свързани по никакъв начин с работата на подразделението AWS. Още през декември именно то е имало проблеми с инфраструктурата, след като е било позволено да се приложат програмни промени, предложени от AI агента Kiro. И тогава компанията е отрекла, че причината са грешки в работата на AI, като е предпочела да посочи човешкия фактор.

