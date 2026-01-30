Microsoft официално призна, че доверието на потребителите към Windows 11 е сериозно разклатено, и обяви вътрешна инициатива за спешно подобряване на операционната система. След години на натрупващи се проблеми - от бъгове и спадове в производителността до агресивно налагане на услуги като Edge, Bing, OneDrive и Copilot - Windows навлезе в една от най-трудните фази в своята над 40-годишна история.

Проектът за възстановяване на стабилността носи името "swarming" ("роене") и цели да мобилизира инженерните екипи около най-болезнените проблеми на Windows 11. Ръководството на компанията е насочило усилията си към надеждността и производителността на системата, като планът е остатъкът от годината да бъде посветен именно на отстраняването на хроничните слабости. "Трябва да направим Windows значим за хората. Ще се фокусираме върху подобряване на производителността, надеждността и цялостната работа на системата", заяви президентът на Microsoft за Windows и устройствата Паван Давулури.

Сред обещаните подобрения са както базови визуални елементи - като доработване на тъмната тема и обновяване на дълго пренебрегвани компоненти - така и по-дълбоки системни промени. Microsoft отчита напредък при стабилизирането на драйверите и намаляването на броя на "сините екрани на смъртта", но признава, че "Проводникът" все още страда от проблеми с бързодействието. Ситуацията изглежда още по-неприятна на фона на факта, че при някои игри Linux вече показва по-добра производителност от Windows.

Последните актуализации на Windows 11 допълнително засилиха недоволството. Първото голямо обновление за годината се оказа изпълнено с грешки, което наложи спешни корекции - първо, за да могат компютрите отново да се изключват нормално, а след това и заради проблеми с OneDrive и Dropbox. В корпоративна среда ситуацията беше още по-сериозна, като част от машините изобщо отказаха да стартират след декемврийския ъпдейт и останаха в "неправилно състояние".

Към техническите проблеми се добавя и все по-агресивното налагане на екосистемата на Microsoft. Потребителите се оплакват от изскачащи прозорци, автоматично превключване към Edge и Bing при обновления, както и от стартиране на Edge при достъп до системни функции, дори когато по подразбиране е избран друг браузър. Copilot вече присъства навсякъде - от лентата със задачи до Paint и Notepad - което допълнително засилва усещането за натрапване. На този фон скандалът с функцията Recall и строгите хардуерни изисквания доведоха до реални дискусии за преминаване към Linux. Microsoft обаче залага на програмата Windows Insider като ключов инструмент за обратна връзка и уверява, че ще възстанови доверието на потребителите стъпка по стъпка.

