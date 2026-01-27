2737 Снимка: AI генерирано изображение

Част от потребителите на Windows 11 съобщават за критичен проблем след инсталиране на последната защитна актуализация на Microsoft от януари 2026 г., който в някои случаи прави компютрите напълно неработещи. Засегнатите системи отказват да стартират, като проблемът се наблюдава основно при версиите Windows 11 24H2 и 25H2.

По данни от потребителски форуми, включително AskWoody, след инсталирането на обновлението някои устройства показват грешка "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME". При стартиране екранът остава черен, а системата извежда съобщение, че е възникнал проблем и е необходимо рестартиране, което обаче не решава ситуацията.

Това не е единственият проблем, свързан с последната серия защитни актуализации за Windows 11. По-рано беше съобщено за бъгове, при които компютри отказват да се изключват или преминават в режим на заспиване, както и за сривове при облачни приложения като Outlook, OneDrive и Dropbox. За част от тези проблеми Microsoft вече пусна извънредни корекции, но към момента няма официално решение за грешката, която блокира стартирането на системата.

Засега единственият известен начин за справяне с проблема е ръчно влизане в средата за възстановяване на Windows (Windows Recovery Environment) и деинсталиране на последната защитна актуализация - процедура, която не е достъпна или лесна за всички потребители.

Случаят отново поставя под въпрос качеството на някои защитни ъпдейти, чиято основна цел е да повишават сигурността на системата, но понякога водят до сериозни функционални проблеми. Подобни ситуации не са прецедент - през август 2025 г. защитна актуализация наруши работата на инструментите за възстановяване както в Windows 10, така и в Windows 11, а през октомври същата година друг ъпдейт доведе до неработещи USB клавиатури и мишки в средата за възстановяване, което на практика блокира възможността за отстраняване на проблеми.

Причините за настоящия срив все още не са ясни, а Microsoft не е обявила кога може да се очаква спешна корекция. С оглед на огромното разнообразие от хардуерни конфигурации, на които е инсталиран Windows 11, отстраняването на подобен проблем може да се окаже сериозно предизвикателство. Дори и броят на засегнатите потребители да е ограничен, експерти подчертават, че става дума за критична грешка, която изисква бърза реакция.

