Сериозен проблем с последния ъпдейт на Windows 11 оставя някои компютри неработещи
Случаят отново поставя под въпрос качеството на някои защитни ъпдейти
Част от потребителите на Windows 11 съобщават за критичен проблем след инсталиране на последната защитна актуализация на Microsoft от януари 2026 г., който в някои случаи прави компютрите напълно неработещи. Засегнатите системи отказват да стартират, като проблемът се наблюдава основно при версиите Windows 11 24H2 и 25H2.
По данни от потребителски форуми, включително AskWoody, след инсталирането на обновлението някои устройства показват грешка "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME". При стартиране екранът остава черен, а системата извежда съобщение, че е възникнал проблем и е необходимо рестартиране, което обаче не решава ситуацията.
Това не е единственият проблем, свързан с последната серия защитни актуализации за Windows 11. По-рано беше съобщено за бъгове, при които компютри отказват да се изключват или преминават в режим на заспиване, както и за сривове при облачни приложения като Outlook, OneDrive и Dropbox. За част от тези проблеми Microsoft вече пусна извънредни корекции, но към момента няма официално решение за грешката, която блокира стартирането на системата.
Засега единственият известен начин за справяне с проблема е ръчно влизане в средата за възстановяване на Windows (Windows Recovery Environment) и деинсталиране на последната защитна актуализация - процедура, която не е достъпна или лесна за всички потребители.
Случаят отново поставя под въпрос качеството на някои защитни ъпдейти, чиято основна цел е да повишават сигурността на системата, но понякога водят до сериозни функционални проблеми. Подобни ситуации не са прецедент - през август 2025 г. защитна актуализация наруши работата на инструментите за възстановяване както в Windows 10, така и в Windows 11, а през октомври същата година друг ъпдейт доведе до неработещи USB клавиатури и мишки в средата за възстановяване, което на практика блокира възможността за отстраняване на проблеми.
Причините за настоящия срив все още не са ясни, а Microsoft не е обявила кога може да се очаква спешна корекция. С оглед на огромното разнообразие от хардуерни конфигурации, на които е инсталиран Windows 11, отстраняването на подобен проблем може да се окаже сериозно предизвикателство. Дори и броят на засегнатите потребители да е ограничен, експерти подчертават, че става дума за критична грешка, която изисква бърза реакция.