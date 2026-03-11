Учени създадоха изкуствена роговица от рибени люспи
Отпадъчен продукт от риболовната и хранително-вкусовата промишленост се превръща в ценен ресурс за медицината
Испански изследователи създадоха изкуствена роговица от рибени люспи. Целта им е откриване на евтини алтернативи за трансплантации при тежки очни заболявания, съобщава БНР.
Учени от Групата по тъканно инженерство в Университета на Гранада и Института за биосанитарни изследвания са разработили изкуствената роговица от рибни люспи. Тя вече е показала обещаващи резултати в лаборатория и при опити с животни.
Те са успели да трансформират люспите на някои от най-разпространените риби, като шаран, в биоматериал, който да замести роговицата, когато тя е увредена. Новият материал отговаря на три изисквания: прозрачен е, устойчив е - издържа на натоварванията на окото - и е биосъвместим, което означава, че тялото не го отхвърля.
Имплантите са доказали своята ефективност при възстановяването на очната структура, поне засега, при животните. Освен това, те превръщат отпадъчен продукт от риболовната и хранително-вкусовата промишленост - нещо, което обикновено се изхвърля - в евтин, високотехнологичен ресурс.
Роговицата на човешките очи няма кръвоносни съдове. Това означава, че когато е силно увредена от заболяване, тя почти няма капацитет за възстановяване. Основното решение към момента е трансплантация от починал донор, което включва записване в списък на чакащите и пълна зависимост от решението на близките.