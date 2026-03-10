Новият стартъп за изкуствен интелект на известния изследовател Ян Лекун е привлякъл над 1 милиард долара инвестиции, което се превръща в най-големия захранващ инвестиционен рунд за технологична компания в Европа.

Изкуственият интелект

Компанията, наречена Advanced Machine Intelligence Labs (AMI Labs), е оценена на около 3,5 милиарда долара преди финансовата инжекция. Сред инвеститорите са фондът Cathay Innovation, основателят на Amazon Джеф Безос, както и чиповият гигант Nvidia.

Компанията се ръководи от Александър Льобрен, бивш главен изпълнителен директор на френския AI стартъп Nabla. Основната цел на AMI Labs е разработването на ново поколение системи за изкуствен интелект, които могат да разбират и взаимодействат с физическата среда, а не да работят единствено с текст и цифрова информация.

Според Льобрен съществуващите модели на изкуствен интелект имат сериозни ограничения, когато става дума за разбиране на реалния свят. По думите му системите, базирани основно на обработка на текст, не са подходящото решение за задачи, свързани с физическа среда и сложни реални ситуации.

AMI Labs планира да разработва технологии с потенциално приложение в роботиката и транспорта, като първоначалният фокус ще бъде върху здравеопазването. В тази област компанията ще си партнира с Nabla.

Макар Meta да не участва като инвеститор в новата компания, технологичният гигант ще работи съвместно с AMI Labs и ще получи достъп до част от разработваните технологии.

Лекун дълги години беше главен учен по изкуствен интелект в Meta и остава една от най-влиятелните фигури в развитието на съвременните AI системи. Ученият се присъединява към Meta през 2013 г. като директор на изследователската дивизия FAIR.

Методът ни за изграждане на AI може би е погрешен
Виж още Методът ни за изграждане на AI може би е погрешен

Лекун, заедно с Йошуа Бенджио и Джефри Хинтън, е ключова фигура за популяризирането на дълбокото обучение и носител на наградата "Тюринг". В последните години обаче той все по-открито се разграничава от доминиращия подход на индустрията, базиран на големи foundation модели и LLM системи като Llama.

Според него настоящите модели имат фундаментални ограничения в разбирането на света и не могат да доведат до истински напредък към общ изкуствен интелект (AGI).

Технологичните милиардери нямат ясен план, ако AI причини масова безработица
Виж още Технологичните милиардери нямат ясен план, ако AI причини масова безработица

