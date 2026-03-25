Снимка: Rolls-Royce

НАСА обяви планове за първата си по рода си мисия до Марс с ядрено задвижване, която трябва да бъде изстреляна до края на 2028 г. Проектът, наречен Space Reactor-1 Freedom, има за цел да демонстрира възможностите на напреднало ядрено-електрическо задвижване в дълбокия космос.

От агенцията определят мисията като първия междупланетен апарат, задвижван от ядрена енергия. Основната цел е да се тества технология, която от десетилетия се разглежда като обещаваща, но остава трудна за реализация на практика.

"Ядреното електрическо задвижване предоставя изключителна възможност за ефективен транспорт на маса в дълбокия космос и позволява мисии с висока мощност отвъд Юпитер, където слънчевите панели не са ефективни", посочват от НАСА.

След достигане на Марс апаратът ще разгърне три хеликоптера с размери, сходни с тези на Ingenuity, които ще продължат изследването на повърхността на планетата.

Мисията има и по-широки цели - да създаде технологична база за бъдещи ядрени системи, да постави регулаторни стандарти и да стимулира индустриалното развитие в областта на ядрените космически технологии.

Интересен елемент е, че проектът ще използва компоненти от програмата "Гейтуей" - планирана орбитална станция около Луната, която към момента е временно замразена.

Концепцията за използване на ядрено делене за космически полети датира още от 50-те години на миналия век. На практика обаче реализирането ѝ е свързано със сериозни предизвикателства, включително осигуряването на обогатен уран за реакторите.

Разработват се два основни типа ядрено задвижване. При т.нар. ядрено-термично задвижване реактор нагрява гориво като водород, което се изхвърля през дюза и създава тяга. Ядрено-електрическите системи, каквато ще използва мисията SR-1 Freedom, генерират електричество от делене на атоми и го използват за захранване на йонни двигатели.

И двата подхода предлагат по-висока ефективност спрямо традиционните химически ракети и позволяват мисии на по-големи разстояния от Слънцето.

Въпреки потенциала, развитието на ядрените технологии в космоса среща и трудности. През 2025 г. DARPA прекрати проекта DRACO, разработван съвместно с Lockheed Martin, след като анализи показаха по-ограничени ползи от очакваното.

Според представители на агенцията, намаляващите разходи за изстрелване - до голяма степен благодарение на SpaceX - също променят икономическата логика на подобни проекти.

Въпреки това НАСА залага на ядреното задвижване като ключова технология за бъдещи дългосрочни мисии и по-бързо достигане до Марс.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.