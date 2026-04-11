От началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран в страната работи само ограничена вътрешна мрежа

Иранците са лишени от достъп до интернет от повече от 1000 часа, предават ДПА и БТА, позовавайки се на неправителствената организация "Нетблокс" (NetBlocks).

Организацията, която следи за случаи на прекъсване на достъпа до интернет, посочи, че това е най-дългото спиране на интернет в национален мащаб, регистрирано някога в света.

От първоначалните израелски и американски атаки срещу Иран на 28 февруари по-голямата част от иранците имат достъп само до ограничена вътрешна мрежа - интранет, предлагащ единствено одобрено от държавата съдържание.

За разлика от тях малка част от военните и управляващите власти продължават да използват интернет без ограничения. Иранските медии също публикуват новини в платформи като "Телеграм" и "Екс", достъпът до които е блокиран в страната.

Интернетът в Иран е подложен на строга цензура дори в мирно време, като редица уебсайтове и приложения са блокирани.

Услугите за VPN (виртуални частни мрежи) са част от ежедневието на голямата част от иранските потребители, които разчитат на тях за достъп до социалните мрежи. В повечето случаи обаче връзката често е бавна и ненадеждна.

