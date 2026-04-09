Това е един от малкото случаи на мащабна употреба на крипто, като разплащателно средство

Иран изисква плащания в биткойн от петролни танкери, които преминават през Ормузкия проток. Мярката остава в сила въпреки обявеното примирие със Съединените щати, пише Futurism.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи за двуседмично прекратяване на огъня, което включва отваряне на ключовия морски маршрут за търговия с петрол и газ. Въпреки това Иран продължава да налага такси за преминаване.

Според Международна енергийна агенция преди конфликта през протока са преминавали около 20 милиона барела петрол дневно. Новата тарифа е в размер на 1 долар на барел.

Говорителят на съюза на износителите на петрол, газ и нефтохимически продукти Хамид Хосейни заявява пред Financial Times, че плащанията се извършват в биткойн. "След като бъде изпратен имейл и Иран направи оценка, корабите разполагат с няколко секунди да платят в биткойн, за да не могат средствата да бъдат проследени или конфискувани заради санкциите", казва той.

Иран е обект на международни санкции заради обвинения в подкрепа на тероризъм и ядрената си програма. В отговор страната използва криптовалути, за да заобикаля ограниченията. През последните години се появиха обвинения към борсата Binance, че е позволила подобни трансакции.

След началото на конфликта притокът на криптовалути към Иран се увеличава. Според експерти това е опит на властите да осигурят финансова стабилност и достъп до средства.

Междувременно Доналд Тръмп заявява, че Съединените щати обмислят участие в схемата. "Обмисляме да го направим като съвместно предприятие. Това е начин да се гарантира сигурността", казва той в интервю за ABC News.

Идеята предизвиква критики. Държавният секретар Марко Рубио по-рано определи подобни такси като "незаконни" и "опасни за света".

Въпреки примирието ситуацията в Ормузкия проток остава нестабилна. Според The New York Times корабният трафик все още не се е нормализирал. Експерти предупреждават, че възстановяването на глобалните пазари може да отнеме време заради щетите върху енергийната инфраструктура.

