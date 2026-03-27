Предприемачът и инвеститор Дейвид Сакс вече не заема позицията на специален съветник по изкуствен интелект и криптовалути в администрацията на президента Доналд Тръмп. В интервю за Bloomberg той потвърди, че 130-дневният му мандат като специален държавен служител е приключил.

Още по темата

Сакс ще продължи участието си в управлението на технологичната политика като съпредседател на Президентския съвет на съветниците по наука и технологии (PCAST), заедно със старшия съветник по технологиите в Белия дом Майкъл Крациос.

"В новата си роля ще мога да давам препоръки не само в областта на изкуствения интелект, но и по по-широк кръг технологични теми", заяви Сакс.

Новата позиция обаче означава значително по-ограничено влияние. Докато като съветник по AI той е имал директен достъп до президента и участие във формирането на политики, PCAST функционира като консултативен орган без правомощия за вземане на решения.

Съветът има дълга история, датираща още от времето на президента Франклин Рузвелт, но настоящият му състав се отличава с присъствието на редица водещи фигури от технологичната индустрия. Сред членовете са изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг, ръководителят на Meta Марк Зукърбърг, съоснователят на Google Сергей Брин, както и ръководители на Oracle, AMD и Dell.

По думите на Сакс, съветът ще се фокусира върху ключови теми като изкуствен интелект, полупроводници, квантови технологии и ядрена енергетика. В краткосрочен план основен приоритет ще бъде прилагането на новата национална рамка за изкуствен интелект, представена наскоро от администрацията на Тръмп.

Той критикува съществуващата регулаторна среда в САЩ, която според него е фрагментирана. "Имате 50 различни щата, които регулират по 50 различни начина, което създава трудна за спазване среда за иноваторите", посочи Сакс.

Причините за промяната в ролята му не бяха коментирани директно. По-рано този месец Сакс предизвика внимание с изказвания в подкаста "All In", в които призова за излизане на САЩ от конфликта с Иран и очерта възможни рискове от ескалация. Президентът Доналд Тръмп впоследствие заяви, че не е обсъждал темата с него.

Сакс уточни, че коментарите му са били лична позиция и не са част от официалната политика. "Не съм част от екипа по външна политика или национална сигурност", каза той.

Новият състав на PCAST се различава от предишни версии на съвета, които често са включвали предимно академични фигури. Настоящият модел е силно ориентиран към индустрията и включва водещи представители на технологичния сектор.

След напускането на правителствения пост Сакс ще има възможност да се върне към дейността си като инвеститор и предприемач. Той остава партньор във фонда Craft Ventures, като предишни негови финансови участия в AI и криптокомпании вече бяха обект на критики от страна на експерти по етика и законодатели.

ИЗБРАНО
Галина пред съда: Намушках германците в интерес на обществото, искам домашен арест Днес
Галина пред съда: Намушках германците в интерес на обществото, искам домашен арест
25347
Почина актьорът Джеймс Толкан, известен от "Топ Гън" и "Завръщане в бъдещето" Лайф
Почина актьорът Джеймс Толкан, известен от "Топ Гън" и "Завръщане в бъдещето"
6661
Иван Иванов сгази 5-кратен шампион и вдигна трофея в Тарагона Корнер
Иван Иванов сгази 5-кратен шампион и вдигна трофея в Тарагона
11607
По-малките рискуват да останат извън новата европейска реалност, ако не се позиционират навреме Бизнес
По-малките рискуват да останат извън новата европейска реалност, ако не се позиционират навреме
15118
На никой не му пука, ставай и танцувай Impressio
На никой не му пука, ставай и танцувай
3700
Заради укриване на данъци 50% от българските оферти отпадат от 20 май в Airbnb и Booking Trip
Заради укриване на данъци 50% от българските оферти отпадат от 20 май в Airbnb и Booking
2675
Перфектното печено агнешко със златиста коричка Вкусотии
Перфектното печено агнешко със златиста коричка
1096
Финансов късмет: 5 зодии, които ще забогатеят през април Zodiac
Финансов късмет: 5 зодии, които ще забогатеят през април
655
Очаква ни хладен и дъждовен април с риск от слани и летни температури в края Времето
Очаква ни хладен и дъждовен април с риск от слани и летни температури в края
5208