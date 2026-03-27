Предприемачът и инвеститор Дейвид Сакс вече не заема позицията на специален съветник по изкуствен интелект и криптовалути в администрацията на президента Доналд Тръмп. В интервю за Bloomberg той потвърди, че 130-дневният му мандат като специален държавен служител е приключил.

Сакс ще продължи участието си в управлението на технологичната политика като съпредседател на Президентския съвет на съветниците по наука и технологии (PCAST), заедно със старшия съветник по технологиите в Белия дом Майкъл Крациос.

"В новата си роля ще мога да давам препоръки не само в областта на изкуствения интелект, но и по по-широк кръг технологични теми", заяви Сакс.

Новата позиция обаче означава значително по-ограничено влияние. Докато като съветник по AI той е имал директен достъп до президента и участие във формирането на политики, PCAST функционира като консултативен орган без правомощия за вземане на решения.

Съветът има дълга история, датираща още от времето на президента Франклин Рузвелт, но настоящият му състав се отличава с присъствието на редица водещи фигури от технологичната индустрия. Сред членовете са изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг, ръководителят на Meta Марк Зукърбърг, съоснователят на Google Сергей Брин, както и ръководители на Oracle, AMD и Dell.

По думите на Сакс, съветът ще се фокусира върху ключови теми като изкуствен интелект, полупроводници, квантови технологии и ядрена енергетика. В краткосрочен план основен приоритет ще бъде прилагането на новата национална рамка за изкуствен интелект, представена наскоро от администрацията на Тръмп.

Той критикува съществуващата регулаторна среда в САЩ, която според него е фрагментирана. "Имате 50 различни щата, които регулират по 50 различни начина, което създава трудна за спазване среда за иноваторите", посочи Сакс.

Причините за промяната в ролята му не бяха коментирани директно. По-рано този месец Сакс предизвика внимание с изказвания в подкаста "All In", в които призова за излизане на САЩ от конфликта с Иран и очерта възможни рискове от ескалация. Президентът Доналд Тръмп впоследствие заяви, че не е обсъждал темата с него.

Сакс уточни, че коментарите му са били лична позиция и не са част от официалната политика. "Не съм част от екипа по външна политика или национална сигурност", каза той.

Новият състав на PCAST се различава от предишни версии на съвета, които често са включвали предимно академични фигури. Настоящият модел е силно ориентиран към индустрията и включва водещи представители на технологичния сектор.

След напускането на правителствения пост Сакс ще има възможност да се върне към дейността си като инвеститор и предприемач. Той остава партньор във фонда Craft Ventures, като предишни негови финансови участия в AI и криптокомпании вече бяха обект на критики от страна на експерти по етика и законодатели.

