Зад псевдонима Сатоши Накамото може да са стояли няколко фигури, които са били в контакт със сексуалния престъпник

Поредната серия документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, предизвика сериозен отзвук в криптообщността, след като в кореспонденцията на Джефри Епстийн бяха открити данни за негово участие във финансирането на ключови инициативи, свързани с ранното развитие на биткойн.

След като в края на януари бяха разсекретени милиони файлове, включително имейли и вътрешни документи, стана ясно, че осъденият сексуален престъпник е поддържал активни контакти с редица влиятелни фигури от академичните, технологичните и финансовите среди. Сред тях са имена като Ноам Чомски, Бил Гейтс и ръководители на водещи технологични компании, с които Епстийн е общувал до около 2017 г.

В разсекретените материали се съдържа имейл кореспонденция между Епстийн и Джойчи Ито - бивш директор на MIT Media Lab. Именно под негово ръководство Digital Currency Initiative (DCI) се утвърждава като една от водещите академични структури, подпомогнали развитието на биткойн и блокчейн технологиите.

В един от имейлите Ито директно информира Епстийн, че дарителски средства са били използвани за финансиране на инициативата, което е позволило на екипа да действа бързо и да спечели стратегическо предимство. От съдържанието на кореспонденцията се създава впечатление, че подкрепата на Епстийн е изиграла ключова роля за ранното институционално утвърждаване на проекта.

Райли отбелязва, че към момента на тази комуникация кодът на биткойн е съдържал около 12 000 промени (commits), докато днес те са над 47 000. По негови изчисления близо три четвърти от основния код на биткойн е бил разработен след периода, в който Епстийн се е утвърдил като основен благодетел на структури, свързани с развитието на криптовалутата.

Разкритията предизвикаха остра реакция в социалните мрежи.

Допълнително напрежение създават и данни, че имейл кореспонденцията между Ито и Епстийн съдържа препратки към т.нар. "основни разработчици" на биткойн. Според някои интерпретации, зад псевдонима Сатоши Накамото може да са стояли няколко ключови фигури, които са били в контакт с Епстийн по теми, свързани с бъдещето на дигиталните валути.

Сред споменатите имена е Адам Бек - криптограф и ранен участник в развитието на биткойн, известен с разработването на алгоритъма proof-of-work, цитиран в оригиналния бял документ на криптовалутата. В отделна имейл кореспонденция Ито предлага среща между Епстийн, Бек и други изтъкнати учени и предприемачи, за да обсъдят бъдещето на парите и финансовите системи.

Разсекретени документи показват още, че Бек и изпълнителният директор на Blockstream Остин Хил са се опитвали да организират среща с Епстийн, включително пътуване до остров Сейнт Томас в Американските Вирджински острови - в близост до частния остров на финансиста, който по-късно се превърна в символ на скандала около него.

Към момента тези разкрития не доказват, че Епстийн е имал пряк контрол върху развитието на биткойн или неговия код. Те обаче повдигат сериозни въпроси за източниците на финансиране и влиянието на влиятелни дарители в ранните етапи на една от най-значимите технологии на XXI век.

