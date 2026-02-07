4923 Снимка: AP/БТА

Южнокорейската борса за криптовалути "Битхъмб" (Bithumb) обяви, че по случайност е разпратила биткойни на стойност над 40 млрд. долара на клиенти под формата на промоционални награди, предизвиквайки по този начин рязък спад на борсата, съобщава Ройтерс.

"Битхъмб" се извинява за грешката, която се е случила в петък тази седмица, като посочва, че е възстановила 99,7 на сто от 620 000 биткойна на обща стойност от около 44 млрд. долара по настоящи цени.

Компанията е ограничила функциите за търговия и изтегляне на средства за 695 засегнати потребители в рамките на 35 минути след погрешното разпореждане в петък.

Борсата е планирала да разпредели награди под формата на парични средства в размер на 2000 южнокорейски вона (1,40 щатски долара) или повече на всеки потребител, като част от промоционално събитие, но вместо това потребителите получили поне по 2000 биткойна всеки, става известно от медийни публикации.

"Бихме искали да уточним, че този инцидент не е свързан с външни хакерски атаки или нарушения на сигурността и няма проблеми със сигурността на системата или управлението на активите на клиентите", посочват от "Битхъмб" в изявление.

От своя страна финансовите регулатори на Южна Корея, включително Комисията за финансови услуги, заявиха, че инцидентът "е разкрил уязвимостите и рисковете на виртуалните активи".

След извънредно заседание, регулаторите посочват в изявление, че ще стартират проверка на място в "Битхъмб" и други борси за криптовалути, ако бъдат открити нередности по време на прегледи на техните системи за вътрешен контрол, както и на притежанията и операциите с виртуални активи.

Цената на биткойн за кратко се понижи със 17 на сто до 81,1 млн. вона на "Битхъмб" в петък вечерта, по данни на борсата. На по-късен етап цената на биткойна се е възстановила до 104,5 млн. вона.

