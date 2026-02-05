690 Снимка: iStock by Getty Images

Биткойн започна 2026 г. с рязък спад, който засилва опасенията за по-дълбоки сътресения не само в криптосектора, но и във финансовата система като цяло. Най-голямата криптовалута е поевтиняла с близо 14% от началото на годината и с почти 40% спрямо историческите си върхове над 120 000 долара, достигнати през октомври. Това е най-дългата ѝ низходяща серия от 2018 г. насам.

Разпродажбите се разглеждат като отрезвяващ сигнал за инвеститорите, които залагаха на по-благоприятна за криптопазара среда по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп. Белият дом създаде т.нар. "Стратегически биткойн резерв", изграден основно от конфискувани активи, а самият Тръмп реализира значителни лични печалби чрез поредица от бизнес инициативи, свързани с криптовалути.

За Майкъл Бъри - инвеститорът, станал известен с успешния си залог срещу американския жилищен пазар преди кризата от 2008 г. - настоящият спад може да е предвестник на далеч по-сериозни проблеми. В публикация в Substack той предупреждава, че нови загуби за биткойн могат да окажат сериозен натиск върху балансите на инвеститори и компании, които са "свръхекспонирани" към криптоактиви. Според него това може да доведе до поредица от принудителни разпродажби и до "смъртоносна спирала", от която възстановяването ще бъде изключително трудно.

Бъри свързва слабостта на биткойн и с корекциите при златото и среброто след продължителните им ръстове, като отбелязва, че фючърсите върху благородни метали, подобно на криптовалутите, често не са обезпечени с реални физически активи. "Отвратителни сценарии вече са напълно възможни", пише той и допълва, че нов спад от още 10% може да се окаже фатален за най-големия корпоративен притежател на биткойн - Strategy Inc., както и да доближи част от миньорите до фалит.

Предупрежденията идват на фона на нестабилна обстановка на Уолстрийт. Американският долар достигна четиригодишно дъно по-рано тази година, докато инвеститорите търсят по-сигурни алтернативи извън САЩ. Несигурната парична политика на администрацията на Тръмп допълнително насочи капитали към Европа и други пазари.

Тази несигурност подкрепи цената на златото, която миналата седмица достигна исторически връх от над 5500 долара за тройунция. За разлика от него криптовалутите бързо губят привлекателност, като биткойн падна под нивото от 73 000 долара. "Няма органична причина биткойн да забави или спре спада си", твърди Бъри.

Според него преминаване под границата от 70 000 долара би могло да доведе до значителни загуби за финансовата индустрия, а спад под 50 000 долара може да принуди миньорите да прекратят дейността си. В такъв сценарий е възможна и масова разпродажба на "токенизирани" метали. "Токенизираните фючърси върху метали биха се сринали в черна дупка без купувач. Физическите метали обаче може да се откъснат от тази тенденция заради търсенето на сигурно убежище", пише той.

Дали песимистичната прогноза на Бъри ще се сбъдне, предстои да се види. Макар да има репутация на визионер заради кризата от 2008 г., през годините той е правил и редица неточни прогнози, а отдавна е сред най-острите критици на криптовалутите, които често сравнява с лалетата от спекулативния балон през XVII век.

Въпреки това, при положение че над 150 публични компании вече са инвестирали сериозно в биткойн, продължаващият спад на цената му може да се окаже сигнал за трудни дни напред, в които инвеститорите ще се опитват да ограничат загубите си.

