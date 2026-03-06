Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей е нарекъл президента на САЩ Доналд Тръмп "диктатор" в изтекло вътрешно писмо до служителите на компанията. Разкритието допълнително изостри конфликта между разработчика на изкуствен интелект и американската администрация, която вече нареди държавните институции да спрат използването на неговия софтуер.

Напрежението започна след като Амодей заяви, че моделите на Anthropic не трябва да бъдат използвани за масово наблюдение на американски граждани или за създаване на автономни оръжия с AI.

Позицията предизвика остра реакция от страна на Вашингтон. Министърът на отбраната Пийт Хегсет и президентът Тръмп разпоредиха всички държавни агенции да прекратят използването на продуктите на компанията "с незабавен ефект", като я определиха като "риск за веригата на доставки" — термин, който обикновено се използва за компании от враждебни държави.

Конфликтът се задълбочи, след като изданието The Information публикува изтекло вътрешно писмо на Амодей. В него той твърди, че истинската причина за напрежението е, че Anthropic не е финансирала кампанията на Тръмп и не е демонстрирала публична подкрепа към президента.

В същото писмо Амодей отправя и критики към съоснователя на OpenAI Сам Алтман, обвинявайки го, че е демонстрирал лоялност към администрацията. Той отбелязва, че компанията му не "засипвала като в диктатура с похвали Тръмп" както според него са направили други лидери в индустрията.

Обвиниха OpenAI в "откровенна лъжа" заради договора им с Пентагона
Виж още Обвиниха OpenAI в "откровенна лъжа" заради договора им с Пентагона

Действително представители на OpenAI са направили значителни политически дарения. Президентът на компанията Грег Брокман е дарил 25 милиона долара на политически комитет в подкрепа на Тръмп, а самият Алтман е дал още 1 милион долара за фонда за президентската инаугурация през 2024 г. Вижда се и, че много от технологичните лидери се държат подмазвачески към президента на САЩ.

Според информация в медиите конфликтът между Anthropic и Пентагона се е изострил, след като се е появила информация, че чатботът Claude е бил използван при военни операции срещу Венецуела. Преговорите между компанията и американското министерство на отбраната са били прекратени, което отвори възможност за конкуренти да се опитат да заемат мястото ѝ.

В същото време в изтеклото писмо Амодей подчертава, че Anthropic подкрепя по-строги регулации на изкуствения интелект - позиция, която според него противоречи на политическата линия на администрацията. Той добавя, че компанията е говорила открито за рисковете от автоматизацията и потенциалната загуба на работни места, както и че е отказала да участва в това, което нарича "театър на безопасността" в AI индустрията.

САЩ използват AI при подбора на цели за удари срещу Иран
Виж още САЩ използват AI при подбора на цели за удари срещу Иран

Не е ясно дали тази твърда позиция ще се запази. Само дни след изпращането на писмото агенция Bloomberg съобщи, че разговорите между Anthropic и Пентагона са подновени - знак, че двете страни се опитват да намалят напрежението.

Конфликтът постави американската армия в неудобна ситуация. Според източници чатботът Claude продължава да се използва в някои военни операции, включително по време на ударите на САЩ срещу Иран, въпреки заповедта на президента и министъра на отбраната използването му да бъде прекратено.

Представител на администрацията заяви пред Axios, че армията трябва да разполага с "най-добрите инструменти", но добави, че има съмнения дали системата на Anthropic може да бъде използвана без риск в класифицирана среда.

Междувременно спорът между правителството и компанията предизвика тревога в технологичния сектор. Голяма индустриална организация, чиито членове включват Nvidia, Amazon и Apple, изпрати открито писмо до министъра на отбраната Хегсет. В него компаниите предупреждават, че използването на термина "риск за веригата на доставки" при търговски спор може да ограничи достъпа на американските институции до водещи технологии, разработени от местни компании.

Скандалът се превръща и в част от по-широка битка между водещите AI фирми, които се опитват да се представят като по-етичната алтернатива в бързо развиващата се индустрия — въпреки че самата роля на изкуствения интелект във военните конфликти остава силно спорна.

Записаха как Марк Зукърбърг се подмазва на Тръмп
Виж още Записаха как Марк Зукърбърг се подмазва на Тръмп

ИЗБРАНО
Тричленно семейство загина край Ъглен, колата му се възпламени след удар с друга (снимки) Днес
Тричленно семейство загина край Ъглен, колата му се възпламени след удар с друга (снимки)
23962
Жена откри стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс (видео) Лайф
Жена откри стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс (видео)
4205
Малена Замфирова вече диша самостоятелно и дори намира сили да се смее Корнер
Малена Замфирова вече диша самостоятелно и дори намира сили да се смее
6613
Акумулаторният завод в Пазарджик спира работа и съкращава стотици Бизнес
Акумулаторният завод в Пазарджик спира работа и съкращава стотици
14946
От сладоледения бизнес до върховете на рокендрола Impressio
От сладоледения бизнес до върховете на рокендрола
6516
Блокираните на Малдивите туристи се прибраха в България Trip
Блокираните на Малдивите туристи се прибраха в България
624
Класически бутер банички със сирене Вкусотии
Класически бутер банички със сирене
239
5 зодиакални знака, които ще имат късмет до края на март Zodiac
5 зодиакални знака, които ще имат късмет до края на март
815
Необичайно спокойно за месец март време, с много слънце, но студени утрини през седмицата Времето
Необичайно спокойно за месец март време, с много слънце, но студени утрини през седмицата
1507