В същото писмо Амодей отправя и критики към съоснователя на OpenAI Сам Алтман

Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей е нарекъл президента на САЩ Доналд Тръмп "диктатор" в изтекло вътрешно писмо до служителите на компанията. Разкритието допълнително изостри конфликта между разработчика на изкуствен интелект и американската администрация, която вече нареди държавните институции да спрат използването на неговия софтуер.

Напрежението започна след като Амодей заяви, че моделите на Anthropic не трябва да бъдат използвани за масово наблюдение на американски граждани или за създаване на автономни оръжия с AI.

Позицията предизвика остра реакция от страна на Вашингтон. Министърът на отбраната Пийт Хегсет и президентът Тръмп разпоредиха всички държавни агенции да прекратят използването на продуктите на компанията "с незабавен ефект", като я определиха като "риск за веригата на доставки" — термин, който обикновено се използва за компании от враждебни държави.

Конфликтът се задълбочи, след като изданието The Information публикува изтекло вътрешно писмо на Амодей. В него той твърди, че истинската причина за напрежението е, че Anthropic не е финансирала кампанията на Тръмп и не е демонстрирала публична подкрепа към президента.

В същото писмо Амодей отправя и критики към съоснователя на OpenAI Сам Алтман, обвинявайки го, че е демонстрирал лоялност към администрацията. Той отбелязва, че компанията му не "засипвала като в диктатура с похвали Тръмп" както според него са направили други лидери в индустрията.

Действително представители на OpenAI са направили значителни политически дарения. Президентът на компанията Грег Брокман е дарил 25 милиона долара на политически комитет в подкрепа на Тръмп, а самият Алтман е дал още 1 милион долара за фонда за президентската инаугурация през 2024 г. Вижда се и, че много от технологичните лидери се държат подмазвачески към президента на САЩ.

Според информация в медиите конфликтът между Anthropic и Пентагона се е изострил, след като се е появила информация, че чатботът Claude е бил използван при военни операции срещу Венецуела. Преговорите между компанията и американското министерство на отбраната са били прекратени, което отвори възможност за конкуренти да се опитат да заемат мястото ѝ.

В същото време в изтеклото писмо Амодей подчертава, че Anthropic подкрепя по-строги регулации на изкуствения интелект - позиция, която според него противоречи на политическата линия на администрацията. Той добавя, че компанията е говорила открито за рисковете от автоматизацията и потенциалната загуба на работни места, както и че е отказала да участва в това, което нарича "театър на безопасността" в AI индустрията.

Не е ясно дали тази твърда позиция ще се запази. Само дни след изпращането на писмото агенция Bloomberg съобщи, че разговорите между Anthropic и Пентагона са подновени - знак, че двете страни се опитват да намалят напрежението.

Конфликтът постави американската армия в неудобна ситуация. Според източници чатботът Claude продължава да се използва в някои военни операции, включително по време на ударите на САЩ срещу Иран, въпреки заповедта на президента и министъра на отбраната използването му да бъде прекратено.

Представител на администрацията заяви пред Axios, че армията трябва да разполага с "най-добрите инструменти", но добави, че има съмнения дали системата на Anthropic може да бъде използвана без риск в класифицирана среда.

Междувременно спорът между правителството и компанията предизвика тревога в технологичния сектор. Голяма индустриална организация, чиито членове включват Nvidia, Amazon и Apple, изпрати открито писмо до министъра на отбраната Хегсет. В него компаниите предупреждават, че използването на термина "риск за веригата на доставки" при търговски спор може да ограничи достъпа на американските институции до водещи технологии, разработени от местни компании.

Скандалът се превръща и в част от по-широка битка между водещите AI фирми, които се опитват да се представят като по-етичната алтернатива в бързо развиващата се индустрия — въпреки че самата роля на изкуствения интелект във военните конфликти остава силно спорна.

