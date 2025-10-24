Президентът на САЩ предизвика скандал, след като освободи Чанпен Чжао, осъден за пране на пари

1503 Снимка: AP/БТА

Американският президент Доналд Тръмп предизвика бурни реакции по света, след като официално помилва основателя на криптовалутната борса Binance - Чанпен Чжао. Решението идва едва година след като предприемачът излежа четиримесечна присъда за участие в мащабна схема за пране на пари, заради която Binance бе глобена с рекордните 4,3 млрд. долара - най-голямата санкция в историята на американското правосъдие, наложена на частна компания.

Чжао, канадец от китайски произход, бе обвинен в системно нарушаване на финансовите регулации и в това, че платформата му е позволявала прехвърляне на незаконни средства по света. Освен затвор, той бе глобен с 50 млн. долара и отстранен от поста главен изпълнителен директор на Binance, поемайки ангажимент никога повече да не участва в управлението ѝ.

Решението на Тръмп за помилването обаче не е лишено от контекст. Според The Wall Street Journal, значителна част от криптовалутните активи, свързани със семейството на Тръмп, са били натрупани чрез търговска платформа, която тайно е използвала инфраструктурата на Binance. Така че освобождаването на Чжао бе възприето от някои като акт на благодарност и дори като потенциален конфликт на интереси.

Администрацията на Тръмп оправда решението с аргумента, че основателят на Binance е станал жертва на "войната срещу криптовалутите", водена от предишното правителство на Джо Байдън. Прессекретарката на Белия дом Каролин Левит посочи, че срещу Чжао не са били представени доказателства за пряка измама или нанесени щети на клиенти. Въпреки това, някои конгресмени обвиниха президента в злоупотреба с власт и политическа протекция към свързани бизнес интереси.

В официално изявление Binance благодари на Тръмп за "възстановяването на справедливостта" и за "ангажимента му САЩ да станат криптовалутната столица на света". Самият Чанпен Чжао написа в социалната мрежа X, че е "дълбоко признателен" и че ще продължи да работи за развитието на децентрализираните финанси, но извън борсата, която основа.

