Един от най-големите торент сайтове в България - Zamunda.net стана недостъпен. Проблемът е възникнал още вчера, като и към момента потребителите не могат да заредят страницата.

При опит за достъп до сайта се появява съобщение "Web server is down", придружено с Error code 521. Това е грешка, която обикновено се свързва с услугата Cloudflare и означава, че защитната мрежа не може да установи връзка с основния сървър на сайта. Най-често причината е, че уеб сървърът е спрян, претоварен или блокира входящите връзки, поради което страницата остава недостъпна за посетителите.

80% от трафика към Zamunda е с местен произход. Домейнът често е в Топ 10 на най-посещавани сайтове у нас. Всеки ден сайтът се ползва от 350 000 уникални посетители. Броят на месечните потребители е около 9 милиона.

Към момента няма официална информация от екипа на Zamunda за причините за срива и за това кога сайтът може да бъде възстановен. В социалните мрежи и форумите обаче вече се появиха множество коментари от потребители, които търсят алтернативен достъп.

Според част от тях домейнът Zamunda.SE работи нормално и може да бъде използван като заместител. Освен това достъпен остава и свързаният със zamunda.se сайт - zelka.org също функционира без проблеми.

През 2023 година Българската асоциация на музикалните продуценти спечели първото у нас дело за блокиране на достъп до торент сайтове. Според решението на Софийски градски съд три интернет доставчика в България трябва да блокират достъпа до сайтовете ThePirateBay и Zamunda. Решението подлежеше на обжалване.

През 2022 година Zamunda.net бе хакната, като временно спря работа.

Най-посещаваният торент сайт в България стана недостъпен за около 24 часа в началото на 2021 година. Сриването на сайта стана около ден, след като от ĸaбинeтa нa главния пpoĸypop нa Бългapия са поискали помощ от aмepиĸaнcĸoтo пpaвocъднo миниcтepcтвo за блокирането на Zamunda.

Преди това Zamunda се срина в края на 2019 година. Това се случи на фона на подаден сигнал от американските филмови гиганти Paramount, 20th Century Fox, Sony и Lionsgate, които написаха колективно писмо до Филмаутор и Министерството на културата дни преди това. В него се заявяваше, че заради тегленето на филми, те губели по 6 милиона лева годишно.

