Снимка: iStock by Getty Images
Срина се социалната мрежа "Екс"
Проверка на Dir.bg в специализирания сайт Downdetector показва, че проблемът е започнал около 13:30 часа, като сигналите само в САЩ са вече над 42 000
Социалната мрежа на милиардера Илон Мъск "Екс" ("Туитър") се срина за десетки хиляди потребители по целия свят.
Проверка на Dir.bg в специализирания сайт Downdetector показва, че проблемът е започнал около 13:30 часа, като сигналите за срива само в САЩ са вече над 42 000. Оплаквания има още от потребители от Украйна, САЩ, Полша, Великобритания, Франция и Германия.
Около 53% информират за проблем с приложението на "Екс", 21% - с публикациите и фийда, а 17% - с уебсайта.
В десктоп версията на Х потребителите виждат съобщение "Възникна проблем. Опитайте да презаредите".
Използващите iOS пък са информирани при опит за достъп до приложението, че "Публикациите не могат да се заредят в момента".
До момента не е ясна причината за срива на социалната мрежа, съобщават световните медии.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.