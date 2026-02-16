Социалната мрежа на милиардера Илон Мъск "Екс" ("Туитър") се срина за десетки хиляди потребители по целия свят.

Социални мрежи

Проверка на Dir.bg в специализирания сайт Downdetector показва, че проблемът е започнал около 13:30 часа, като сигналите за срива само в САЩ са вече над 42 000. Оплаквания има още от потребители от  Украйна, САЩ, Полша, Великобритания, Франция и Германия.

Около 53% информират за проблем с приложението на "Екс", 21% - с публикациите и фийда, а 17% - с уебсайта.

В десктоп версията на Х потребителите виждат съобщение "Възникна проблем. Опитайте да презаредите".

Използващите iOS пък са информирани при опит за достъп до приложението, че "Публикациите не могат да се заредят в момента".

До момента не е ясна причината за срива на социалната мрежа, съобщават световните медии.

