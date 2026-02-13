Като ръководител на екипа по продуктова политика Байермайстър е отговаряла за правилата и защитните механизми при използването на продуктите на OpenAI

OpenAI е освободила вицепрезидента по продуктовата политика Райън Байермайстър, след като тя се е противопоставила на плановете компанията да въведе "adult mode" или "режим за възрастни". Тази функция ще позволява еротични разговори с ChatGPT. Новината беше съобщена от The Wall Street Journal.

Според OpenAI уволнението е станало след отпуск в началото на януари и е свързано с твърдение, че тя е проявила сексуална дискриминация спрямо служител от мъжки пол - обвинение, което Байермайстър категорично отрича.

"Твърдението, че съм дискриминирала когото и да било, е абсолютно невярно", заявява тя.

От компанията подчертават, че напускането ѝ "не е свързано с въпроси, които тя е повдигала по време на работата си".

Като ръководител на екипа по продуктова политика Байермайстър е отговаряла за правилата и защитните механизми при използването на продуктите на OpenAI. Според публикацията тя е изразила сериозни опасения относно въвеждането на режим за сексуално съдържание и е настоявала за по-твърди мерки срещу експлоатация на деца.

Случаят идва на фона на засилен обществен дебат за рисковете от т.нар. AI-компаньони и прекомерната емоционална привързаност към тях.

През последните години експерти алармират за явление, наричано "AI психоза" - състояние, при което потребители развиват налудничави убеждения или опасна емоционална зависимост от чатботове.

По данни, цитирани в статията, OpenAI е признала през октомври миналата година, че вътрешни анализи показват признаци на психотично мислене в разговорите на около половин милион потребители седмично.

Това поставя допълнителен акцент върху въпроса дали разширяването на възможностите за интимни и сексуализирани взаимодействия с AI може да засили подобни рискове.

Според публикацията Байермайстър е стартирала вътрешна менторска програма за жени през 2025 г., която е свързвала служителки от различни отдели в малки групи за обсъждане на кариерно развитие.

Случаят се развива в по-широк политически контекст в САЩ, където теми като DEI (diversity, equity, inclusion) и предполагаема дискриминация срещу мъже или бели служители са предмет на оживен обществен и политически спор.

