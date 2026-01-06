Google и Microsoft дават десетки милиони, за да видят своя изкуствен интелект в класните стаи. Проучванията сочат, че това може да е в ущърб на ученици и учители

488 Снимка: iStock by Getty Images

Лобиране, реклама и дори натиск. Големите технологични компании искат да видят ускорено навлизане на изкуствения интелект в образователните системи по света. В някои случаи те обещават инвестиции и безплатни обучения на учители. Според компаниите това ще подобри ученето и ще подготви учениците за потенциалното бъдеще, доминирано от изкуствения интелект. Все повече експерти обаче поставят под съмнение тези твърдения и предупреждават за сериозни рискове.

Изследвания сочат, че използването на AI инструменти може да възпрепятства развитието на критичното мислене. Проучване на учени от Microsoft и Carnegie Mellon показва, че разчитането на изкуствен интелект води до "атрофия" на уменията за самостоятелно разсъждение. Това дори не е единственото проучване с подобни изводи.

Още по-тревожни са нарастващите сигнали за т.нар. "AI психоза" - случаи, при които потребители, включително тийнейджъри, изпадат в тежки психични състояния вследствие на взаимодействие с чатботове, като някои от тях са завършили с насилие или самоубийства.

Въпреки тези опасения, AI компаниите разширяват присъствието си в образованието. В САЩ училищният район Miami-Dade внедри версия на чатбота Gemini за над 100 000 гимназисти. Microsoft, OpenAI и Anthropic са инвестирали над 23 милиона долара в една от най-големите учителски организации, за да обучават преподаватели да използват техните AI системи, пише "Ню Йорк Таймс".

Подобни инициативи се реализират и извън САЩ - от национална AI образователна програма в Ел Салвадор до масови обучения в Тайланд.

Но експерти от УНИЦЕФ предупреждават, че неконтролираното използване на AI може дори да "обезквалифицира" учители. Що се отнася до учениците за сега липсват достатъчно добри примери как AI може да им помогне в обучителния процес без да се стигне до "зависимост" от него. Например, изследване установява, че студенти, които силно използват ChatGPT, страдат от загуба на памет и спад в оценките.

Факт е, че мнозинството от хората приемат съветите на AI и се доверяват в информацията на чатбота, без да се замислят, че алгоритъмът може да греши или халюцинира.

Множество изследвания показват, че мозъчната мощ е актив от типа "ползвай или губи", така че е логично, че обръщането към ChatGPT за всекидневни предизвикателства като писане на трудни имейли, правене на проучвания или решаване на проблеми може да има негативни последици.

Критиците подчертават, че обществото все още не е осмислило напълно вредите от социалните мрежи върху децата, а технологичният сектор вече настоява за нов мащабен експеримент с AI. Основният проблем, според експертите, е че самите компании не разполагат с убедителни доказателства, че техните AI продукти са безопасни или полезни за учениците, но въпреки това бързат да ги наложат в образованието в стремеж към пазарно предимство и по-висока печалба.

