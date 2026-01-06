Функцията AI Overviews на Google, въведена през май 2024 г. с цел по-лесно намиране на информация, предоставя неточни и потенциално опасни здравни съвети, показва разследване на "Гардиън". Според експерти подобна дезинформация може да изложи потребителите на сериозен риск за здравето им.

Изкуственият интелект

Сред примерите за грешна медицинска информация са съвети към пациенти с рак на панкреаса да избягват мазни храни, въпреки че лекарите препоръчват точно обратното, както и подвеждаща информация за онкологични изследвания при жените, която може да доведе до игнориране на реални симптоми.

Специалисти предупреждават, че рискът е особено голям, тъй като хората често търсят здравна информация онлайн в моменти на тревога и несигурност. Представители на организации за психично здраве също сигнализират за "много опасни" съвети, свързани с хранителни разстройства и психози, които могат да обезкуражат хората да потърсят професионална помощ.

От Google заявяват, че инвестират значителни ресурси в качеството на AI Overviews, особено по здравни теми, и че повечето обобщения са коректни. Данните от разследването на "Гардиън" обаче показват, че проблемът остава и е по-сериозен.

Близо 80% от възрастните търсят здравна информация онлайн, а почти две трети смятат AI-генерираните отговори за надеждни. Това прави още по-опасни неверните отговори на функцията за обобщаване. За всички, търсещи в Google, именно тя е първото нещо, което виждат.

AI-докторът на Google си измисли несъществуващ човешки орган
Виж още AI-докторът на Google си измисли несъществуващ човешки орган

В същото време експерти и медицински организации, включително Канадската медицинска асоциация, определят AI-здравните съвети като опасни и призовават хората да се консултират с лекари, а не с изкуствен интелект.

Показателно е, че при въпрос дали може да се разчита на него за здравни съвети, самият AI Overviews насочва потребителите към разследването на "Гардиън", което подчертава риска от фалшива и подвеждаща медицинска информация.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24673
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9309
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6962
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3250
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8224
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6492
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11320