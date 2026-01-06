AI Overviews на Google дава грешни здравни съвети
Те противоречат на реалните лекарски препоръки или могат да доведат до игнориране на реални симптоми
Функцията AI Overviews на Google, въведена през май 2024 г. с цел по-лесно намиране на информация, предоставя неточни и потенциално опасни здравни съвети, показва разследване на "Гардиън". Според експерти подобна дезинформация може да изложи потребителите на сериозен риск за здравето им.
Изкуственият интелект
Сред примерите за грешна медицинска информация са съвети към пациенти с рак на панкреаса да избягват мазни храни, въпреки че лекарите препоръчват точно обратното, както и подвеждаща информация за онкологични изследвания при жените, която може да доведе до игнориране на реални симптоми.
Специалисти предупреждават, че рискът е особено голям, тъй като хората често търсят здравна информация онлайн в моменти на тревога и несигурност. Представители на организации за психично здраве също сигнализират за "много опасни" съвети, свързани с хранителни разстройства и психози, които могат да обезкуражат хората да потърсят професионална помощ.
От Google заявяват, че инвестират значителни ресурси в качеството на AI Overviews, особено по здравни теми, и че повечето обобщения са коректни. Данните от разследването на "Гардиън" обаче показват, че проблемът остава и е по-сериозен.
Близо 80% от възрастните търсят здравна информация онлайн, а почти две трети смятат AI-генерираните отговори за надеждни. Това прави още по-опасни неверните отговори на функцията за обобщаване. За всички, търсещи в Google, именно тя е първото нещо, което виждат.
В същото време експерти и медицински организации, включително Канадската медицинска асоциация, определят AI-здравните съвети като опасни и призовават хората да се консултират с лекари, а не с изкуствен интелект.
Показателно е, че при въпрос дали може да се разчита на него за здравни съвети, самият AI Overviews насочва потребителите към разследването на "Гардиън", което подчертава риска от фалшива и подвеждаща медицинска информация.