OpenAI планира да разреши по-широк диапазон от съдържание, включително еротика, в популярния си чатбот ChatGPT като част от усилията си "да третира пълнолетните потребители като възрастни", заяви изпълнителният директор на компанията Сам Алтман, цитиран от Би Би Си.

В публикация в X Алтман казва, че предстоящите версии на популярния чатбот ще могат да се държат по-човешки - "но само ако вие го искате, не защото ние се опитваме да увеличим употребата на всяка цена".

Ходът, напомнящ на скорошното решение на xAI на Илон Мъск да въведе два по-еротични чатбота в Grok, може да помогне на OpenAI да привлече повече платени абонати.

Това обаче вероятно ще засили натиска върху законодателите да въведат по-строги ограничения за "чатбот-компаньони".

Алтман допълни, че преди това компанията е направила ChatGPT "доста ограничен, за да бъде сигурна, че действа предпазливо по отношение на проблеми с психичното здраве".

Тези промени са били обявени в публикация в блога на OpenAI през август, която вече не е налична на уебсайта.

"Осъзнахме, че това направи ChatGPT по-малко полезен или приятен за много потребители, които нямат психични проблеми, но с оглед на сериозността на темата искахме да го направим правилно", написа Алтман във вторник.

Той заяви, че ChatGPT може скоро да облекчи ограниченията "сега, когато успяхме да намалим сериозните рискове за психичното здраве и имаме нови инструменти".

И добави: "През декември, когато въведем напълно системата за проверка на възрастта и като част от принципа ни "да третираме пълнолетните като пълнолетни", ще позволим още повече - включително еротика за потвърдени възрастни потребители."

Промените идват след като по-рано тази година OpenAI беше съденa от родители на американски тийнейджър, който се самоуби. Искът, подаден от Мат и Мария Рейн, родители на 16-годишния Адам Рейн, е първият съдебен случай, обвиняващ OpenAI в "неправомерна смърт". Семейството предоставило чатлогове между Адам (който починал през април) и ChatGPT, в които той споделя, че има самоубийствени мисли.

Защо се въвежда еротика?

Обявлението на Алтман във вторник идва на фона на нарастващия скептицизъм относно бързото покачване на стойността на AI-компаниите.

Приходите на OpenAI растат, но компанията все още не е на печалба.

Професорът по бизнес от университета Тюлейн Роб Лалка, автор на книгата The Venture Alchemists, каза, че големите AI-компании се намират в борба за пазарен дял.

"Никоя компания досега не е имала такъв мащаб на приемане, какъвто OpenAI постигна с ChatGPT", каза проф. Лалка пред BBC News.

"Те трябва да продължат да поддържат тази експоненциална крива на растеж, за да доминират на пазара, доколкото могат", добави той.

