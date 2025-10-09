9333 Снимка: AP/БТА

Ник Търли пое ръководството на ChatGPT през 2022 г. с цел комерсиализиране на технологията. Сега директорът планира следващата голяма стъпка - да превърне ChatGPT в платформа, наподобяваща операционна система, в която ще бъдат интегрирани приложения на трети страни.

Днес ChatGPT вече има над 800 милиона активни потребители седмично, а визията му е да се превърне в център за работа, общуване и достъп до услуги.

На първо място, Търли вижда бъдещето на ChatGPT по подобие на уеб браузърите, които през последното десетилетие се превърнаха в универсална среда за работа. Целта е ChatGPT да стане платформа, в която потребителите използват приложения директно чрез разговорен интерфейс - например за писане, програмиране или поръчка на услуги.

Той посочва, че OpenAI няма намерение да изгражда всички услуги сама, а ще си партнира с компании като Expedia, DoorDash и Uber, чиито приложения ще бъдат достъпни в ChatGPT. Това ще даде възможност на OpenAI да развие електронна търговия в рамките на модела, като генерира приходи от транзакции.

Новата система ще позволи на външни разработчици да достигнат директно до огромната база от потребители на ChatGPT, без нужда от отделен "магазин за приложения".

Те ще могат да създават по-интерактивни преживявания, които надхвърлят традиционните чатботове. OpenAI обмисля възможността някои компании да плащат за по-видимо позициониране на приложенията си, но все още проучва как това да се случи, без да се наруши потребителското изживяване.

Според Търли защитата на личните данни остава приоритет. Разработчиците ще могат да събират само минимално необходимата информация, като потребителите ще имат фино управление върху достъпа до своите данни. OpenAI разработва функция за "разделена памет", която ще позволи на потребителите да избират кои разговори да споделят с дадено приложение.

OpenAI работи и върху собствени хардуерни устройства в партньорство с дизайнера Джони Айв и бивши инженери на Apple. Макар Търли да не потвърждава слуховете за разработка на уеб браузър, той определя тази идея като "много интересна". Всички тези продукти ще бъдат обединени чрез общ профил и персонализация, изграждайки екосистема от AI инструменти, а не просто чатбот.

Търли подчертава, че ChatGPT е основният "доставчик" на мисията на OpenAI — да развива и разпространява изкуствен общ интелект (AGI), който носи ползи за човечеството. Той отхвърля представата, че комерсиалната дейност служи само за финансиране на научната мисия:

"Не е просто източник на средства, а самото ѝ проявление — начинът, по който OpenAI реално достига до хората."

Търли дава примери за потребители, които учат езици, програмиране или помагат на децата си чрез ChatGPT, определяйки това като доказателство, че продуктът вече изпълнява обществената мисия на OpenAI.

С трансформацията на ChatGPT в "нещо като" операционна система за AI приложения, OpenAI се стреми да създаде нова платформа, която съчетава модел за разработчици, пазар за услуги и инструмент за ежедневна работа - потенциално нов стандарт в начина, по който хората взаимодействат със софтуера. Това е необходима стъпка, защото компанията все още трябва да измисли начин как да печели от своя изкуствен интелект.

