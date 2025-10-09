"Потребителите генерират много повече, отколкото очаквахме на човек, и много видеа се създават за много малка аудитория"

Новото приложение на OpenAI — Sora 2, генератор на AI видео и аудио съдържание в стил TikTok — бързо привлече масов интерес, но и породи сериозни проблеми за създателите си. Само дни след пускането му платформата се напълни с видеа, използващи защитени марки и образи на реални личности, включително сцени с герои от South Park и SpongeBob SquarePants. Това изстреля приложението на върха на App Store, но постави OpenAI под риск от съдебни искове за нарушаване на авторски права.

Успехът на Sora 2 създаде и голям финансов натиск. По данни на изпълнителния директор Сам Алтман, потребителите генерират "много повече видеа от очакваното", често за малки аудитории, което води до огромни разходи за изчислителна мощност.

Според изследване на Hugging Face, енергийните нужди на текст-към-видео генераторите нарастват квадратично с дължината на клипа, което прави поддържането на платформата изключително скъпо.

В публикация в личния си блог Алтман призна, че OpenAI "все още няма ясен план за монетизация". Компанията обмисля да споделя приходи с притежатели на права, които позволяват използването на техни персонажи, но не е ясно дали приходите ще идват от реклама или потребителски такси.

Междувременно OpenAI въведе строги ограничения и филтри за съдържание, които липсваха при старта, след като адвокати и експерти по авторско право предупредиха за липсата на защита. Това предизвика недоволство сред потребителите.

Според адвоката по интелектуална собственост Аарон Мос, възможен модел за Sora 2 би бил подобен на схемата на YouTube, при която студиата получават дял от приходите при използване на техни материали. Но той подчертава, че при масово генериране на кратки клипове с висок разход на GPU и потенциален риск от съдебни дела "сметките бързо стават непосилни".

Привличането на големите притежатели на права към партньорство остава съмнително. Някои вече съдят AI компании - включително Warner Bros. Discovery, Disney и NBC Universal. Както отбелязват експерти, има огромна разлика между това студиа да печелят от реклами върху собствено съдържание и това да позволят свободно използване на своите герои в генерирани видеа.

Без стабилен бизнес модел и ясно уредени авторски права, успехът на Sora 2 може бързо да се превърне в скъпо и юридически рисковано начинание за OpenAI.

