Пролетта е перфектното време да обновите работното си място и да надградите инструментите, на които разчитате всеки ден. Независимо дали работите от вкъщи, учите, управлявате малък бизнес или просто организирате лични проекти, надеждният софтуер може да направи огромна разлика.

Този сезон Godeal24 предлага отлична възможност да обновите компютъра си с оригинален софтуер на изключително достъпни цени. MS Office Professional 2021 е наличен за само 31.55€ (ред. 249€). Microsoft Office остава един от най-доверените пакети за продуктивност в света.

С еднократна покупка на Office 2021 получавате доживотен достъп до основни приложения, на които хората разчитат всеки ден, включително Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher и Access. Тези инструменти ви помагат да създавате професионални документи, да анализирате данни, да подготвяте презентации и да управлявате електронната си поща по-ефективно.

Ако имате Apple устройство, можете да получите доживотен лиценз за MS Office 2021 Home and Business for Mac за само 48.99€ (ред. 219€). Това е отличен вариант за потребители, които искат надеждни инструменти за продуктивност, без да се обвързват с месечни или годишни разходи. Не забравяйте да приложите специалния код за отстъпка "GG62" при покупката.

Снимка: GoDeal24

Подобрете работния си процес с MS Office пакети!

(код за отстъпка "GG62")

Ако компютърът ви все още работи с по-стара операционна система, надграждането до Windows 11 може незабавно да подобри цялостното ви преживяване. Windows 11 Pro е наличен за само 13.55€ (ред. 199€) с код "GG50".

Създаден с мисъл за продуктивност и удобство, Windows 11 предлага модерен интерфейс, подобрени функции за многозадачност и по-добра поддръжка за нов хардуер и приложения.

С оригинални Windows 11 и Microsoft Office 2021 на толкова ниски цени, тази пролетна разпродажба предлага лесен и достъпен начин да повишите продуктивността си и да подобрите цялостното си компютърно преживяване.

Ъпгрейднете своя компютър с оригинален Windows 11

(код за отстъпка "GG50")

Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка

(купон "GG62")

Оферти на едро - най-добрите цени!

В Godeal24 можете да спестите време и пари с намалени цени за Microsoft лицензи, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Получете Windows OS и MS Office на изключително изгодни цени.

Насладете се на безпроблемно пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24 - вашият софтуер се изпраща директно на имейла ви в рамките на секунди след покупката. Освен това, с 98% Excellent рейтинг в Trustpilot и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.

Godeal24 предлага 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и безпроблемно използване на продукта.

Свържете се с Godeal24:

[email protected]

Съдържание на: GoDeal24
ИЗБРАНО
Румен Петков: По Черноморието ни се разполагат зенитно-ракетни установки Днес
Румен Петков: По Черноморието ни се разполагат зенитно-ракетни установки
45513
Екзотичната Алия без бански на яхта с ергена Марин Лайф
Екзотичната Алия без бански на яхта с ергена Марин
48290
Шампионът спря Джокович на осминафинал в Рая на тениса Корнер
Шампионът спря Джокович на осминафинал в Рая на тениса
12847
Иран предупреди света да се готви за 200 долара на барел Бизнес
Иран предупреди света да се готви за 200 долара на барел
16357
Артистите зад премахнатата статуя на Доналд Тръмп и Джефри Епстийн поставиха нова във Вашингтон Impressio
Артистите зад премахнатата статуя на Доналд Тръмп и Джефри Епстийн поставиха нова във Вашингтон
4536
Това е най-добрият град за живеене в света за 2026 г., кой заема второто място Trip
Това е най-добрият град за живеене в света за 2026 г., кой заема второто място
2904
Не изхвърляйте кората за яйца. Тя може да запази чесъна свеж с месеци Вкусотии
Не изхвърляйте кората за яйца. Тя може да запази чесъна свеж с месеци
905
Пред какво не може да устои мъжът Стрелец? Zodiac
Пред какво не може да устои мъжът Стрелец?
544
Нетната нула ще предпази Великобритания от ценови шокове на изкопаеми горива Времето
Нетната нула ще предпази Великобритания от ценови шокове на изкопаеми горива
114