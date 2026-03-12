Пролетни супер оферти за Windows и Office – спестете до 62%
Колкото повече ключове закупите, толкова по-ниска е цената на лиценз
Пролетта е перфектното време да обновите работното си място и да надградите инструментите, на които разчитате всеки ден. Независимо дали работите от вкъщи, учите, управлявате малък бизнес или просто организирате лични проекти, надеждният софтуер може да направи огромна разлика.
Този сезон Godeal24 предлага отлична възможност да обновите компютъра си с оригинален софтуер на изключително достъпни цени. MS Office Professional 2021 е наличен за само 31.55€ (ред. 249€). Microsoft Office остава един от най-доверените пакети за продуктивност в света.
С еднократна покупка на Office 2021 получавате доживотен достъп до основни приложения, на които хората разчитат всеки ден, включително Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher и Access. Тези инструменти ви помагат да създавате професионални документи, да анализирате данни, да подготвяте презентации и да управлявате електронната си поща по-ефективно.
Ако имате Apple устройство, можете да получите доживотен лиценз за MS Office 2021 Home and Business for Mac за само 48.99€ (ред. 219€). Това е отличен вариант за потребители, които искат надеждни инструменти за продуктивност, без да се обвързват с месечни или годишни разходи. Не забравяйте да приложите специалния код за отстъпка "GG62" при покупката.
Подобрете работния си процес с MS Office пакети!
(код за отстъпка "GG62")
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 31.55€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 48.99€
- MS Office 2021 Professional Plus - 2 Keys - 59.90€ (only 29.95€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 3 Keys - 81.95€ (only 27.32€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 5 PCs - 130.25€ (only 26.05€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus - 1 PC - 25.05€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac - 39.99€
- MS Office 2024 Home and Business - 149.99€
- MS Project Professional 2024- 35,99 €
- MS Visio Professional 2024- 32,99 €
Ако компютърът ви все още работи с по-стара операционна система, надграждането до Windows 11 може незабавно да подобри цялостното ви преживяване. Windows 11 Pro е наличен за само 13.55€ (ред. 199€) с код "GG50".
Създаден с мисъл за продуктивност и удобство, Windows 11 предлага модерен интерфейс, подобрени функции за многозадачност и по-добра поддръжка за нов хардуер и приложения.
С оригинални Windows 11 и Microsoft Office 2021 на толкова ниски цени, тази пролетна разпродажба предлага лесен и достъпен начин да повишите продуктивността си и да подобрите цялостното си компютърно преживяване.
Ъпгрейднете своя компютър с оригинален Windows 11
(код за отстъпка "GG50")
- Windows 11 Professional - 1 PC - 13.55€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 25.22€ (12.61€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.75€ (only 10.75€/Key)
- Windows 11 Home - 1 PC - 13.25€
- Windows 10 Professional - 1 PC - 8.65€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.86€ (only 7.43€/Key)
- Windows 10 Home - 1 PC - 8.61€
- Windows Server 2025 Standard - 31.49€
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 - 14.99€
- Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 - 12.99€
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 - 12.81€
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC - 9.14€
Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка
(купон "GG62")
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro - Bundle - 41.29€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro - Bundle - 40.99€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro - Bundle - 37.21€
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 + Office 2021 Pro - Bundle - 39.99€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro - Bundle - 31.64€
Оферти на едро - най-добрите цени!
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1250.00€ (25€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2400.00€ (24€/key)
В Godeal24 можете да спестите време и пари с намалени цени за Microsoft лицензи, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Получете Windows OS и MS Office на изключително изгодни цени.
Насладете се на безпроблемно пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24 - вашият софтуер се изпраща директно на имейла ви в рамките на секунди след покупката. Освен това, с 98% Excellent рейтинг в Trustpilot и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.
Godeal24 предлага 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и безпроблемно използване на продукта.
Свържете се с Godeal24:
