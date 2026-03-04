Transliterra отваря пазари
Новият езиков партньор на бизнеса
Как една дума може да струва милиони? И как една неточно подбрана фраза може да затвори врата към цял пазар? В свят, в който бизнесът мисли глобално, а решенията се взимат за секунди, преводът вече не е техническа услуга. Той е стратегически инструмент. Именно от това разбиране се ражда Transliterra - преводаческа агенция, в която човекът и технологиите дават силата на думите.
Зад проекта Transliterra стои Мария Дункова - преводач с академична и професионална биография, която рядко се среща. Завършва магистратура по славянска филология (чешки език) и българска филология в СУ "Св. Климент Охридски", специализира превод в Масариковия университет в Чехия и устен превод в Университета в Лайпциг при д-р Уве Бютнер. Владее чешки, словашки, английски и немски, работи с още няколко езика, а професионалният ѝ път включва частния сектор, академичното преподаване и осем години като преводач в сектора на дипломацията: срещи на върха, международни конференции, институции - там, където всяка дума има тежест.
През 2023 г. Transliterra се превръща в агенция, която бяга от преводи "по шаблон" и специализира в работа с мащабни бизнес проекти. Тук преводът се разглежда като част от цялостна стратегия за навлизане на нови пазари, позициониране и растеж. Зад тази концепция застава екип от над 100 преводачи и терминологични консултанти с висока квалификация и доказана дискретност.
С агенцията вече са работили европейски компании от чувствителни сектори, като ядрените технологии, оръжейния бизнес, медицински изделия и фармация, правораздавателни и правосъдни органи и т.н.
В Transliterra няма паника от новите технологии. "Синергията между превод и изкуствен интелект пренасят услугата на ново ниво", разказва Мария Дункова, изпълнителен директор на агенцията. AI вече е част от реалността, но не и нейният финален арбитър, допълва тя, припомняйки завършилия наскоро в Давос Световен икономически форум. Там преводът беше извършван от професионалисти, подпомагани от AI и именно този хибриден модел прилага Transliterra: технологиите поемат енергоемките и повтарящи се задачи, а човешкият ум - анализа, критичното мислене, нюансите и културния контекст. "Нека не забравяме, че AI е инструмент, а не заместник. Човешкият превод остава стандарт за дълбочина, отговорност и етика", убедена е Мария Дункова.
Сигурно се питате с какво Transliterra е различна и това е напълно легитимен въпрос, на който от агенцията отговарят с удоволствие. Силата на Transliterra е точно в нейния иновативен модел, който обединява пълен спектър от преводачески услуги за всички езици на ЕС и от Западните Балкани, с три ключови елемента: опитни професионални преводачи, съвременни технологични решения и задълбочена терминологична експертиза. Този подход не е случаен - той е резултат от смелия поглед към технологичната революция, на която сме свидетели в момента и последователните стъпки от професионалния път на екипа, преминавайки през всички нива на преводаческия бранш. Той добре знае колко важно е богатството на езика и речта, но и колко висока може да бъде цената на неточността. Затова в работата си агенцията залага на безкомпромисна прецизност, прозрачност в отношенията и строга конфиденциалност.
Портфолиото на Transliterra включва машинен превод с човешка редакция, специализиран превод, локализация на софтуери, приложения и онлайн магазини, терминологичен мениджмънт, устен превод, транскреация. Агенцията се гордее с международния си екип, който гарантира, че съдържанието не просто се пренася от един език на друг, а се адаптира към конкретния пазар - от мерни единици и формати до културни кодове, празници и потребителски навици. Така бизнесът не просто предава идеи и възможности, а започва да говори убедително и автентично на езика на своите клиенти.
"Затова казваме, че Transliterra не продава думи. Тя създава смисъл, доверие и възможности. А в новата икономическа реалност именно преводът е мостът, който може да придвижи бизнесите напред", споделя Мария Дункова.
