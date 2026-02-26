Оригинален Windows и Office на шокиращо ниски цени
Лицензирани решения за вашия бизнес на изключително изгодни цени
В днешния забързан дигитален свят инструментите за продуктивност не трябва да ви забавят — нито да изпразват портфейла ви с безкрайни абонаментни такси. Ако търсите мощно и рентабилно обновление, тази ограничена във времето оферта на Godeal24 предлага точно това: доживотен Windows 11 само за 12,25 € и Microsoft Office 2021 Professional за едва 30,25 €.
В момента можете да получите доживотен лиценз за MS Office Professional 2021 за 30,25 € (ред. 249 €) и да премахнете абонаментите от работния си процес. Office Professional 2021 включва инструментите, на които повечето хора разчитат ежедневно: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher и Access. Той е създаден за реална работа — независимо дали изготвяте таблици, пишете доклади, управлявате имейли или създавате презентации. Познатият интерфейс с лента (Ribbon) държи всичко леснодостъпно, а подобренията в аналитичните инструменти на Excel и дизайнерските функции на PowerPoint ви помагат да работите по-бързо, без да променяте начина си на работа.
Windows 11 Professional също е наличен само за 12,25 € (ред. 199 €). Windows 11 е най-новата и най-мощна операционна система на Microsoft, с модерни функции, създадени да оптимизират работния ви процес и да повишат продуктивността. Тя интегрира Copilot — AI асистента на Microsoft — директно в операционната система. Той може да помага с обобщаване на съдържание, настройка на системни параметри, генериране на идеи и дори съдействие при писане или кодиране — всичко това, без да напускате работния плот.
Заедно тези два продукта на Microsoft покриват както задачите, които изпълнявате, така и начина, по който работи вашият компютър. Вземете ги още днес.
Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена!
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 30.25 €
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 46.99€
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 2 Keys - 58.50€ (Only 29.25€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 3 Keys - 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 5 PCs - 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 1 PC - 24.75€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac - 39.29€
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 2 Keys - 46.25€ (Only 13€/Key)
- MS Office 2016 Professional Plus Key - 1 PC - 18.29€
- MS Office 2024 Home and Business for PC/Mac - 149€ (Reg. 299€)
Актуализирайте компютъра си с най-новата версия на Windows OS от 10 €
- Windows 11 Professional Key - 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home Key - 12.15€
- Windows 10 Professional Key - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.15€ (only 6.83€/Key)
- Windows 10 Home - 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys - 14.45€ (only 7.24€/ Key)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC - 12.25€
Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон "GG62")
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 41.29€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 37.20€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 36.54€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 31.64€
- MS Project Professional 2024- 49,99 €
- MS Visio Professional 2024- 45,99 €
Wholesale оферти - ненадминати цени!
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1250.00€ (25€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2400.00€ (24€/key)
В Godeal24 можете да спестите време и пари с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Вземете Windows OS и MS Office на безпрецедентни цени. Насладете се на безпроблемно пазаруване с дигитална доставка - вашият софтуер се изпраща директно на имейла ви в рамките на секунди след покупката.
С оценка 98% "Отличен" в Trustpilot и 24/7 експертна техническа поддръжка можете да бъдете уверени в качеството на продукта, който купувате. Godeal24 предлага 24/7 професионална техническа поддръжка и доживотно следпродажбено обслужване, за да използвате продукта безпроблемно.
Свържете се с Godeal24:[email protected]
