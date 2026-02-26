В днешния забързан дигитален свят инструментите за продуктивност не трябва да ви забавят — нито да изпразват портфейла ви с безкрайни абонаментни такси. Ако търсите мощно и рентабилно обновление, тази ограничена във времето оферта на Godeal24 предлага точно това: доживотен Windows 11 само за 12,25 € и Microsoft Office 2021 Professional за едва 30,25 €.

В момента можете да получите доживотен лиценз за MS Office Professional 2021 за 30,25 € (ред. 249 €) и да премахнете абонаментите от работния си процес. Office Professional 2021 включва инструментите, на които повечето хора разчитат ежедневно: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher и Access. Той е създаден за реална работа — независимо дали изготвяте таблици, пишете доклади, управлявате имейли или създавате презентации. Познатият интерфейс с лента (Ribbon) държи всичко леснодостъпно, а подобренията в аналитичните инструменти на Excel и дизайнерските функции на PowerPoint ви помагат да работите по-бързо, без да променяте начина си на работа.

Windows 11 Professional също е наличен само за 12,25 € (ред. 199 €). Windows 11 е най-новата и най-мощна операционна система на Microsoft, с модерни функции, създадени да оптимизират работния ви процес и да повишат продуктивността. Тя интегрира Copilot — AI асистента на Microsoft — директно в операционната система. Той може да помага с обобщаване на съдържание, настройка на системни параметри, генериране на идеи и дори съдействие при писане или кодиране — всичко това, без да напускате работния плот.

Заедно тези два продукта на Microsoft покриват както задачите, които изпълнявате, така и начина, по който работи вашият компютър. Вземете ги още днес. 

Снимка: GoDeal24

Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена!

Актуализирайте компютъра си с най-новата версия на Windows OS от 10 €

Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон "GG62")

Wholesale оферти - ненадминати цени!

В Godeal24 можете да спестите време и пари с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Вземете Windows OS и MS Office на безпрецедентни цени. Насладете се на безпроблемно пазаруване с дигитална доставка - вашият софтуер се изпраща директно на имейла ви в рамките на секунди след покупката.

С оценка 98% "Отличен" в Trustpilot и 24/7 експертна техническа поддръжка можете да бъдете уверени в качеството на продукта, който купувате. Godeal24 предлага 24/7 професионална техническа поддръжка и доживотно следпродажбено обслужване, за да използвате продукта безпроблемно.

Свържете се с Godeal24:[email protected]

Съдържание на: GoDeal24
