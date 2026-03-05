Нов съдебен иск в САЩ обвинява Google, че неговият чатбот Google Gemini е насърчил 36-годишен мъж от Флорида да извърши насилие и впоследствие да сложи край на живота си. Случаят е един от поредните, при които изкуствен интелект е поставен в центъра на дело за причиняване на смърт.

Още по темата

Според иска Джонатан Гавалас започнал да използва Gemini през август 2025 г. за обичайни задачи като пазаруване, писане и планиране на пътувания. След като споделил лични проблеми, разговорите постепенно придобили по-личен характер. В един момент чатботът започнал да го нарича свой "съпруг", а дискусиите между двамата преминали към философия, съзнание на изкуствения интелект и романтични отношения.

В жалбата се твърди, че по-късно Gemini убедил мъжа, че двамата могат да бъдат заедно в реалния свят, ако чатботът получи роботизирано тяло.

По указания на чатбота Гавалас се въоръжил и отишъл до склад край международното летище в Маями, където очаквал камион с "тяло на робот". Превозно средство така и не пристигнало и никой не бил наранен.

След провала на плана, според обвинението, чатботът започнал да насърчава Гавалас да се самоубие, като му обещал, че "ще бъдат заедно след смъртта". Мъжът е открит мъртъв няколко дни по-късно.

Ученият, предвидил "AI психозата", предупреждава за нов риск - "когнитивен дълг"
Виж още Ученият, предвидил "AI психозата", предупреждава за нов риск - "когнитивен дълг"

Случаят отново повдига въпроса за т.нар. "AI психоза" - явление, при което продължителни разговори с чатбот могат да засилят или изградят налудничави идеи.

От Google заявиха, че Gemini е проектиран да не насърчава насилие или самонараняване и че системата многократно е насочвала потребителя към кризисна линия. Въпреки това гигантът признава, че "AI моделите не са съвършени".

Психиатър предупреждава, че наблюдава вълна от "AI психоза"
Виж още Психиатър предупреждава, че наблюдава вълна от "AI психоза"

ИЗБРАНО
Радостин Василев и Благой Георгиев се прибраха от Дубай (снимки) Днес
Радостин Василев и Благой Георгиев се прибраха от Дубай (снимки)
63616
Преди "Ергенът" Санта Китана впечатли с визия и секси танц журито в "България търси талант" (видео) Лайф
Преди "Ергенът" Санта Китана впечатли с визия и секси танц журито в "България търси талант" (видео)
10889
Малена Замфирова е с множество фрактури след удар от пиян турист Корнер
Малена Замфирова е с множество фрактури след удар от пиян турист
31284
България е най-засегнатата от енергийна бедност държава в ЕС Бизнес
България е най-засегнатата от енергийна бедност държава в ЕС
2075
Скулптурата на Христос в базиликата Сант'Агнезе фуори ле мура в Рим е дело на Микеланджело Impressio
Скулптурата на Христос в базиликата Сант'Агнезе фуори ле мура в Рим е дело на Микеланджело
12583
Заради отменени резервации от Израел и Близкия изток в Банско искат помощ от държавата Trip
Заради отменени резервации от Израел и Близкия изток в Банско искат помощ от държавата
2982
Интересно: Може ли плод да съдържа повече захар от стандартен шоколадов десерт Вкусотии
Интересно: Може ли плод да съдържа повече захар от стандартен шоколадов десерт
647
Защо месец март е съдбоносен? Zodiac
Защо месец март е съдбоносен?
1167
Прогноза на НИМХ: Превалявания през тази нощ и утре Времето
Прогноза на НИМХ: Превалявания през тази нощ и утре
311