Моделът Lyria 3 на DeepMind влиза директно в чатбота и отваря нова ера за бързо AI музикално творчество

159 Снимка: Google

Потребителите на Google Gemini вече могат да създават кратки 30-секундни музикални композиции директно в интерфейса на чатбота. Новата възможност е базирана на модела Lyria 3, разработен от Google DeepMind, и позволява генериране на музика чрез текстово описание, както и чрез прикачени изображения или видеоклипове, които задават настроение и стил.

Инструментът постепенно става достъпен за потребители по целия свят. На първия етап се поддържат заявки на английски, немски, испански, френски, японски, корейски, португалски и хинди език. Потребителите могат да описват конкретни жанрове, емоционални състояния или житейски ситуации, а системата генерира както инструментални композиции, така и парчета с вокал върху текст, предоставен от самия потребител.

От компанията подчертават, че целта не е създаването на "музикални шедьоври", а по-скоро предоставяне на инструмент за забавление и творческо себеизразяване. За по-лесно споделяне всяка композиция ще бъде придружена от автоматично генерирана корица, създадена чрез Nano Banana. Освен това създадените откъси могат да се използват в комбинация с Dream Track — инструмент за музикално оформление на клипове в YouTube, включително в YouTube Shorts.

Google е внедрила механизми за защита срещу директно копиране на стилове на конкретни изпълнители или гласове, което е ключов момент предвид нарастващите спорове около AI и авторските права. Моделът Lyria съществува още от 2023 г., но до момента беше достъпен единствено през облачната платформа Google Vertex. Интеграцията му в Gemini значително разширява достъпа до технологията, макар че в тази сфера Google наваксва спрямо конкуренти като TikTok и Microsoft, които също активно инвестират в AI музикални решения.

С добавянето на Lyria 3 към Gemini, Google ясно показва, че генеративният изкуствен интелект няма да се ограничава само до текст и изображения. Музиката става следващият голям фронт в битката за потребителско внимание — и този път всеки може да бъде композитор само с няколко изречения.

