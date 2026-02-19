Потребителите на Google Gemini вече могат да създават кратки 30-секундни музикални композиции директно в интерфейса на чатбота. Новата възможност е базирана на модела Lyria 3, разработен от Google DeepMind, и позволява генериране на музика чрез текстово описание, както и чрез прикачени изображения или видеоклипове, които задават настроение и стил.

Още по темата

Инструментът постепенно става достъпен за потребители по целия свят. На първия етап се поддържат заявки на английски, немски, испански, френски, японски, корейски, португалски и хинди език. Потребителите могат да описват конкретни жанрове, емоционални състояния или житейски ситуации, а системата генерира както инструментални композиции, така и парчета с вокал върху текст, предоставен от самия потребител.

От компанията подчертават, че целта не е създаването на "музикални шедьоври", а по-скоро предоставяне на инструмент за забавление и творческо себеизразяване. За по-лесно споделяне всяка композиция ще бъде придружена от автоматично генерирана корица, създадена чрез Nano Banana. Освен това създадените откъси могат да се използват в комбинация с Dream Track — инструмент за музикално оформление на клипове в YouTube, включително в YouTube Shorts.

Google е внедрила механизми за защита срещу директно копиране на стилове на конкретни изпълнители или гласове, което е ключов момент предвид нарастващите спорове около AI и авторските права. Моделът Lyria съществува още от 2023 г., но до момента беше достъпен единствено през облачната платформа Google Vertex. Интеграцията му в Gemini значително разширява достъпа до технологията, макар че в тази сфера Google наваксва спрямо конкуренти като TikTok и Microsoft, които също активно инвестират в AI музикални решения.

С добавянето на Lyria 3 към Gemini, Google ясно показва, че генеративният изкуствен интелект няма да се ограничава само до текст и изображения. Музиката става следващият голям фронт в битката за потребителско внимание — и този път всеки може да бъде композитор само с няколко изречения.

ИЗБРАНО
Германският канцлер: Войната в Украйна ще продължи до военно или икономическо изтощение Днес
Германският канцлер: Войната в Украйна ще продължи до военно или икономическо изтощение
38126
За първи път български модел дефилира за Calvin Klein Лайф
За първи път български модел дефилира за Calvin Klein
7151
На 72 секунди от сензация: Швейцария водеше с 2:0, но изпусна олимпийския шампион Корнер
На 72 секунди от сензация: Швейцария водеше с 2:0, но изпусна олимпийския шампион
23358
До 15% доходност? Какво стои зад P2P моделa на инвестиране и за кого е подходящ Бизнес
До 15% доходност? Какво стои зад P2P моделa на инвестиране и за кого е подходящ
9348
Красавица търси беден грозник, Любо Нейков с дебют в Народния театър Impressio
Красавица търси беден грозник, Любо Нейков с дебют в Народния театър
510
Легендарна парижка пекарна е пред затваряне заради Gen Z Trip
Легендарна парижка пекарна е пред затваряне заради Gen Z
2343
Заситете апетита си за сладко без печене и само с тези 3 съставки Вкусотии
Заситете апетита си за сладко без печене и само с тези 3 съставки
1419
Обичат и заслужават да бъдат обичани: Трите зодии с най-чисти сърца Zodiac
Обичат и заслужават да бъдат обичани: Трите зодии с най-чисти сърца
2371
Гардиън: Европа да се готви за 3 градуса глобално затопляне Времето
Гардиън: Европа да се готви за 3 градуса глобално затопляне
944