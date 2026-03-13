Гъши дроб, отгледан в лаборатория, ядливи насекоми и шоколад от 3D принтер са сред хранителните иновации, които вероятно ще бъдат на британската трапеза в рамките на 15 години, смятат експерти, цитирани от ДПА и БТА.

Нов доклад на Агенцията по хранителни стандарти (FSA) и Агенцията по хранителни стандарти на Шотландия (FSS) подчертава иновативните хранителни технологии, които най-вероятно ще променят менюто на британците до 2035 г., както и мерките, които се предприемат, за да се гарантира тяхната безопасност.

Сред технологиите, които скоро могат да се появят на британските трапези, са храни, отгледани от животински и растителни клетки в лаборатория, като стек, пилешко и патешко фоа гра (специално приготвен черен дроб от угоена гъска или патица - бел. ред.), като два продукта вече са преминали оценка на риска от регулаторните органи, а други се подготвят за процеса.

Ядливите насекоми могат да се продават като цели насекоми или да се използват като съставки, например под формата на прах, добавяни към познати храни, като четири вида вече се продават във Великобритания за храна или като фураж за животни, съгласно временни споразумения, докато преминават оценка за безопасност.

FSA заяви, че алергенни протеини в ракообразните могат да се открият и в ядливите насекоми, така че хората с алергия към ракообразни могат да имат подобна реакция при консумация на продукти от насекоми и това е едно от нещата, които трябва да се вземат предвид като част от оценката на безопасността на новите храни.

Друга иновация в областта на храните, която вече е налице и става все по-популярна, е "вертикалното земеделие" - отглеждане на растения като маруля в строго контролирани закрити помещения, с прецизно доставяне на хранителни вещества, за да се осигуряват реколти през цялата година.

В по-далечно бъдеще Великобритания може да стане свидетел на технологии, които използват растенията като мини фабрики за производство на специфични хранителни съставки, и "газова ферментация", която използва микроби за превръщане на уловения въглероден диоксид в едноклетъчни протеини за използване в храните.

Докладът разглежда и "до голяма степен концептуални иновации" като храни от 3D принтер, които биха позволили на производителите да създават шоколад или картофено пюре - въпреки че не се очаква те да достигнат широкия пазар в следващите пет до десет години.

Такава технология обаче би могла да помогне за създаването на персонализирани храни, например за хора, които имат затруднения при преглъщането по медицински причини, казват експертите.

Томас Винсънт, заместник-директор по иновациите във FSA, коментира: "Хранителната система се развива постоянно и като регулатор, ние трябва да вървим в крак с това развитие и да следваме темпото на индустрията, за да можем да гарантираме, че новите продукти са безопасни."

Той добави, че е необходимо да се гарантира, че новите методи на производство отговарят на стандартите за безопасност и хигиена на храните, че алергиите се вземат предвид като част от оценките за безопасност и че се отчитат хранителните стойности и диетата - така че ако храна, отгледана в лаборатория, замества месото, тя да предоставя това, което потребителите очакват от хранителна гледна точка.

На фона на загрижеността за дългосрочното въздействие върху здравето на ултрапреработените храни, които вече се консумират широко, Винсънт каза, че оценките на безопасността разглеждат не само от какво са направени продуктите, но и как са произведени, какъв е производственият процес и дали е безопасен.

