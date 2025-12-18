Google продължава да разширява възможностите на Gemini, като обяви интеграцията на своя vibe-coding инструмент Opal директно в уеб версията на платформата.

Новата функционалност позволява на потребителите да създават AI-базирани мини приложения без писане на код, чрез т.нар. Gems - персонализирани версии на Gemini за конкретни задачи.

Gems бяха представени през 2024 г. като специализирани варианти на Gemini, оптимизирани за различни сценарии - от обучение и брейнсторминг, през кариерно ориентиране, до програмиране и редактиране на текстове. Google вече предлага и готови Gems, като "учебен коуч", "кариерен съветник" и "кодинг партньор".

Opal, от своя страна, е инструмент, насочен към създаването на мини приложения или комбинирането на съществуващи такива. Потребителят просто описва с естествен език какво иска да изгради, а Opal използва различните модели на Gemini, за да създаде работещо приложение.

След интеграцията Opal е достъпен директно в Gemini web app чрез мениджъра на Gems. Инструментът включва визуален редактор, който показва отделните стъпки за изграждане на приложението. Те могат да бъдат пренареждани и свързвани помежду си, без необходимост от програмен код.

Допълнително Google въвежда нов изглед в Gemini, който автоматично превръща текстовите инструкции на потребителя в логическа последователност от стъпки. Така процесът по създаване на приложения става по-прозрачен и по-лесен за разбиране, дори за хора без технически опит.

За по-напреднали настройки потребителите могат да преминат към Advanced Editor на opal.google.com, където са налични повече възможности за персонализация. Създадените мини приложения могат да бъдат използвани многократно.

Т.нар. vibe-coding - използването на AI за програмиране чрез описания на естествен език - набира сериозна популярност през последните години. Освен Google, в този пазар вече активно участват стартъпи като Lovable и Cursor, както и големи AI играчи като Anthropic и OpenAI. Съществуват и инструменти, насочени директно към масовите потребители, включително решения от компании като Wabi.

Интеграцията на Opal в Gemini е поредна стъпка на Google в опита му да направи създаването на софтуер по-достъпно и да превърне Gemini в цялостна платформа за работа, обучение и творчество.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24564
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9274
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6955
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3236
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8139
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6478
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11187