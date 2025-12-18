Интеграцията на Opal в Gemini е поредна стъпка на Google в опита му да направи създаването на софтуер по-достъпно

583 Снимка: Google

Google продължава да разширява възможностите на Gemini, като обяви интеграцията на своя vibe-coding инструмент Opal директно в уеб версията на платформата.

Новата функционалност позволява на потребителите да създават AI-базирани мини приложения без писане на код, чрез т.нар. Gems - персонализирани версии на Gemini за конкретни задачи.

Gems бяха представени през 2024 г. като специализирани варианти на Gemini, оптимизирани за различни сценарии - от обучение и брейнсторминг, през кариерно ориентиране, до програмиране и редактиране на текстове. Google вече предлага и готови Gems, като "учебен коуч", "кариерен съветник" и "кодинг партньор".

Opal, от своя страна, е инструмент, насочен към създаването на мини приложения или комбинирането на съществуващи такива. Потребителят просто описва с естествен език какво иска да изгради, а Opal използва различните модели на Gemini, за да създаде работещо приложение.

След интеграцията Opal е достъпен директно в Gemini web app чрез мениджъра на Gems. Инструментът включва визуален редактор, който показва отделните стъпки за изграждане на приложението. Те могат да бъдат пренареждани и свързвани помежду си, без необходимост от програмен код.

Допълнително Google въвежда нов изглед в Gemini, който автоматично превръща текстовите инструкции на потребителя в логическа последователност от стъпки. Така процесът по създаване на приложения става по-прозрачен и по-лесен за разбиране, дори за хора без технически опит.

За по-напреднали настройки потребителите могат да преминат към Advanced Editor на opal.google.com, където са налични повече възможности за персонализация. Създадените мини приложения могат да бъдат използвани многократно.

Т.нар. vibe-coding - използването на AI за програмиране чрез описания на естествен език - набира сериозна популярност през последните години. Освен Google, в този пазар вече активно участват стартъпи като Lovable и Cursor, както и големи AI играчи като Anthropic и OpenAI. Съществуват и инструменти, насочени директно към масовите потребители, включително решения от компании като Wabi.

Интеграцията на Opal в Gemini е поредна стъпка на Google в опита му да направи създаването на софтуер по-достъпно и да превърне Gemini в цялостна платформа за работа, обучение и творчество.

