Китайски учени са създали генетично модифициран сорт домати с аромат на пуканки, като за целта са използвали инструмента CRISPR/Cas9 (КРИСПъР/Кас9), чието разработване беше отличено с Нобелова награда за химия през 2020 г., пише "Саут Чайна морнинг пост", цитиран от БТА.

Още по темата

Доматите с "изненадващ аромат" са отгледани в експериментална оранжерия в провинция Чжъцзян в източната част на страната, съобщава заместник-директорът на Института за биотехнологични изследвания към лабораторията "Сянху" Сюй Шънчун.

По думите на учения подобен аромат може да обогати вкуса на доматите, потенциално подобрявайки потребителските предпочитания и пазарната стойност, подобно на ароматните сортове ориз.

Сюй допълва, че са успели да променят доматите, без това да навреди на добива им.

В хода на изследването, публикувано в сп. Journal of Integrative Agriculture, учените са успели с помощта на инструмента CRISPR/Cas9 да заглушат два гена, отговорни за потискането на ароматните съединения. Доматите след това са започнали да излъчват "характерния аромат на висококачествен ароматен ориз, подобен на аромата на прясно приготвени пуканки с масло".

Китайските специалисти отбелязват, че доматите са сред културите в света с най-висок добив. Зад този мащаб обаче се крие недостатък, който потребителите отдавна са забелязали: вкусът и ароматът им постепенно изчезват. Поради тази причина изследователите се опитват да обогатят вкусовите и ароматните характеристики на плодовете.

Учените обясняват, че генетично модифицираните домати не се различават съществено по ключови характеристики като време на цъфтеж, височина на растението, тегло на плода, съдържание на разтворими захари и органични вещества в сравнение с контролните образци.

ИЗБРАНО
Росица Кирова: Избухнаха! Всички областни управители са на ПП-ДБ Днес
Росица Кирова: Избухнаха! Всички областни управители са на ПП-ДБ
19094
Българче вдигна на крака журито в "Гласът на Германия", разплака майка си Лайф
Българче вдигна на крака журито в "Гласът на Германия", разплака майка си
13194
Ако беше държава, той щеше да е в топ 10 по медали. Герои, цифри и велики мигове от Игрите Корнер
Ако беше държава, той щеше да е в топ 10 по медали. Герои, цифри и велики мигове от Игрите
8436
Пламен Димитров: Държавата ще гръмне, ако на 1 юли няма удължителен бюджет Бизнес
Пламен Димитров: Държавата ще гръмне, ако на 1 юли няма удължителен бюджет
14941
Втори български роман е номиниран за "Букър" Impressio
Втори български роман е номиниран за "Букър"
6960
След ремонт на пистата за 50 млн. евро., летище Бургас обяви нови маршрути за летния сезон Trip
След ремонт на пистата за 50 млн. евро., летище Бургас обяви нови маршрути за летния сезон
1266
Защо ягодите вече не са толкова сладки Вкусотии
Защо ягодите вече не са толкова сладки
2198
Ретрограден Плутон през 2026 г. носи трансформация Zodiac
Ретрограден Плутон през 2026 г. носи трансформация
1039
Прогноза за времето на НИМХ: Дъжд, сняг и силен вятър Времето
Прогноза за времето на НИМХ: Дъжд, сняг и силен вятър
3179