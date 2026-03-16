След експериментите с AI Mode Google намеква, че рекламният модел може да се появи и в AI чатбота Gemini

Снимка: Google

Google постепенно променя позицията си относно рекламите в своя AI чатбот Gemini. Макар че по-рано компанията уверяваше, че не планира да включва рекламно съдържание в диалоговия си изкуствен интелект, последните изказвания на представители на технологичния гигант подсказват, че подобна възможност вече се разглежда сериозно.

Още през януари ръководителят на DeepMind Демис Хасабис заяви пред журналисти, че Google няма намерение да показва реклами в Gemini. Сега обаче старшият вицепрезидент на компанията по знания и информация Ник Фокс посочи, че натрупаният опит от показването на реклами в т.нар. AI Mode - инструмент за търсене, базиран на Gemini - вероятно ще бъде използван и в други AI продукти на компанията в бъдеще.

Google вече експериментира с подобен подход в AI Mode, където рекламите са ясно отделени от резултатите от търсенето и са обозначени като спонсорирано съдържание. Компанията твърди, че подобни реклами се показват само в случаи, когато са контекстуално подходящи и не пречат на основната информация, която потребителят търси.

Въпросът за рекламата е стратегически важен за Google, тъй като именно тя остава основният източник на приходи на компанията. Начинът, по който технологичният гигант ще интегрира рекламни формати в AI средата, може да се превърне в модел за цялата индустрия. Много компании, разработващи чатботове и AI асистенти, все още търсят устойчив начин да монетизират безплатните си услуги.

Google има определено предимство пред конкурентите си. През 2025 г. приходите на компанията надхвърлиха 400 милиарда долара, което ѝ позволява да експериментира по-внимателно и без натиск за незабавна монетизация. За сравнение, разработчикът на ChatGPT - OpenAI - е под сериозно напрежение да увеличи приходите си значително през следващите години, което вече доведе до тестове на реклами за безплатните потребители на платформата.

Интересен е и потенциалът на функцията Personal Intellect в Gemini, която може да работи с личните приложения на потребителя, като Gmail, Google Calendar и Google Photos. Според Фокс персонализацията ще бъде ключова за бъдещето на търсенето, а в комбинация с AI тя може да позволи създаването на изключително прецизно контекстно таргетиране на рекламите. В същото време Google подчертава, че личните данни на потребителите няма да бъдат продавани или предоставяни на рекламодатели.

Макар изявленията на Google да звучат предпазливо, те ясно показват посоката, в която се движи компанията. Рекламите в Gemini изглеждат не толкова въпрос на "дали", а по-скоро на "кога" ще се появят.

