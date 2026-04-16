Booking.com потвърди, че хакери може да са получили достъп до лични данни на свои клиенти. Засегнатата информация включва имена, имейл адреси, телефонни номера и детайли за резервации.

Още по темата

Компанията е уведомила потребителите през последната седмица. Това става ясно от публикации в интернет, както и от потвърждение пред TechCrunch.

"Пишем ви, за да ви информираме, че неоторизирани трети страни може да са получили достъп до определена информация, свързана с вашата резервация", гласи съобщение до клиенти, публикувано от потребител в Reddit. Други потребители също съобщават, че са получили същото известие.

Според информацията, компрометираните данни включват и съдържание, споделено директно с мястото за настаняване. Не са засегнати физически адреси и финансови данни.

Потребител, публикувал съобщението, твърди, че е получил фишинг съобщение чрез WhatsApp още преди две седмици. То е съдържало лични данни и детайли за резервация. Това подсказва, че атакуващите вече използват информацията за насочени измами.

Говорителят на Booking.com Кортни Кемп заявява, че компанията е засекла подозрителна активност. "Забелязахме активност, при която неоторизирани трети страни са получили достъп до част от информацията за резервации. След откриването предприeхме действия за ограничаване на проблема. Актуализирахме ПИН кодовете за тези резервации и информирахме нашите клиенти", посочва тя.

Компанията не съобщава колко потребители са засегнати.

Пред The Guardian Booking.com уточнява, че не е имало достъп до финансова информация.

Подобни инциденти не са прецедент. През 2024 г. TechCrunch съобщи за атаки срещу хотели, при които компютри са били заразени със софтуер за следене. В един от случаите е заснет екран от администраторския панел на Booking.com.

Според официалния сайт на компанията, от 2010 г. насам чрез платформата са направени над 6.8 милиарда резервации на хотели и имоти.

ИЗБРАНО
Център за анализи и маркетинг: 6 партии в НС, 54,1% са решили за вота, Радев води с 32% Днес
Център за анализи и маркетинг: 6 партии в НС, 54,1% са решили за вота, Радев води с 32%
18242
Почина котаракът Румен, любимецът на хиляди в социалните мрежи Лайф
Почина котаракът Румен, любимецът на хиляди в социалните мрежи
18115
"Абсурд, който ще остане в историята": В Мадрид разкъсаха съдията след отпадането Корнер
"Абсурд, който ще остане в историята": В Мадрид разкъсаха съдията след отпадането
17070
Собственикът на Zara стана най-големият магнат на недвижими имоти в света Бизнес
Собственикът на Zara стана най-големият магнат на недвижими имоти в света
23016
Парижанин спечели картина на Пикасо за 1 млн. срещу 100 евро Impressio
Парижанин спечели картина на Пикасо за 1 млн. срещу 100 евро
2738
С нас 100 милиона пътници, кое е най-натовареното летище в света Trip
С нас 100 милиона пътници, кое е най-натовареното летище в света
1382
Бисквитена торта с крем и шоколадова глазура Вкусотии
Бисквитена торта с крем и шоколадова глазура
2572
5 зодии, които носят тежестта на света на раменете си Zodiac
5 зодии, които носят тежестта на света на раменете си
913
Април продължава с нормални температури, но ще има ли още слани? Времето
Април продължава с нормални температури, но ще има ли още слани?
919