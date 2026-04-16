Booking.com потвърди, че хакери може да са получили достъп до лични данни на свои клиенти. Засегнатата информация включва имена, имейл адреси, телефонни номера и детайли за резервации.

Компанията е уведомила потребителите през последната седмица. Това става ясно от публикации в интернет, както и от потвърждение пред TechCrunch.

"Пишем ви, за да ви информираме, че неоторизирани трети страни може да са получили достъп до определена информация, свързана с вашата резервация", гласи съобщение до клиенти, публикувано от потребител в Reddit. Други потребители също съобщават, че са получили същото известие.

Според информацията, компрометираните данни включват и съдържание, споделено директно с мястото за настаняване. Не са засегнати физически адреси и финансови данни.

Потребител, публикувал съобщението, твърди, че е получил фишинг съобщение чрез WhatsApp още преди две седмици. То е съдържало лични данни и детайли за резервация. Това подсказва, че атакуващите вече използват информацията за насочени измами.

Говорителят на Booking.com Кортни Кемп заявява, че компанията е засекла подозрителна активност. "Забелязахме активност, при която неоторизирани трети страни са получили достъп до част от информацията за резервации. След откриването предприeхме действия за ограничаване на проблема. Актуализирахме ПИН кодовете за тези резервации и информирахме нашите клиенти", посочва тя.

Компанията не съобщава колко потребители са засегнати.

Пред The Guardian Booking.com уточнява, че не е имало достъп до финансова информация.

Подобни инциденти не са прецедент. През 2024 г. TechCrunch съобщи за атаки срещу хотели, при които компютри са били заразени със софтуер за следене. В един от случаите е заснет екран от администраторския панел на Booking.com.

Според официалния сайт на компанията, от 2010 г. насам чрез платформата са направени над 6.8 милиарда резервации на хотели и имоти.

