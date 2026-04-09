Нарастващият брой инициативи показва, че е много вероятно и други страни да приложат подобни мерки

Снимка: iStock by Getty Images

Все повече държави по света предприемат мерки за ограничаване на достъпа на деца до социални мрежи. Тенденцията се засилва през последните месеци, като Австралия вече въведе първата подобна забрана.

Мерките целят да намалят рисковете за младите потребители. Сред тях са кибертормоз, зависимост, психични проблеми и контакт с опасни лица онлайн. В същото време критиците предупреждават за рискове, свързани с поверителността и прекомерната намеса на държавата. Организации като Amnesty Tech смятат, че подобни забрани са неефективни. Освен това те често са свързани със сканиране на лични документи, за да бъде позволен достъпът до избрания сайт.

Австралия забрани достъпа до социални мрежи за деца под 16 години още през декември 2025 година. Ограничението обхваща платформи като Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и Reddit. Компаниите са задължени да въведат механизми за проверка на възрастта, като при неспазване са предвидени глоби.

Подобни мерки се подготвят и в Европа. Дания планира забрана за деца под 15 години, която може да влезе в сила през 2026 година. Франция вече прие законопроект със същата цел, подкрепен от президента Еманюел Макрон, но той все още чака окончателно одобрение.

В Германия се обсъжда ограничение за деца под 16 години, макар че няма пълен политически консенсус по въпроса. Гърция обяви, че ще въведе забрана за деца под 15 години от 2027 година, по инициатива на премиера Кириакос Мицотакис.

В Словения се подготвя закон за ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Испания също планира забрана за потребители под 16 години, като разглежда и възможност за персонална отговорност на ръководителите на платформите при реч на омразата.

Великобритания все още обмисля подобна мярка. Правителството провежда консултации с родители и експерти, като обсъжда и ограничаване на функции като безкрайното скролване.

Извън Европа също се предприемат подобни стъпки. Индонезия вече обяви забрана за деца под 16 години за платформи като TikTok и YouTube. Малайзия планира аналогична мярка още тази година.

Нарастващият брой инициативи показва, че регулацията на социалните мрежи за деца се превръща в глобален приоритет. Въпросът остава как да се постигне баланс между защита на младите потребители и запазване на техните дигитални права.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.