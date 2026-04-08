В документа се посочва, че ще бъдат премахнати дейности, определени като "разхищение" и "политизирани"

Администрацията на Доналд Тръмп планира да намали бюджета на Американската агенция за кибер и инфраструктура сигурност (CISA) с най-малко 707 милиона долара през 2027 година. Предложението е част от по-широк бюджетен пакет, който включва и приватизация на сигурността по летищата.

Според администрацията съкращенията ще помогнат за фокусиране върху основните задачи на агенцията. Сред тях са защитата на федералните мрежи и критичната инфраструктура от кибератаки. В документа се посочва, че ще бъдат премахнати дейности, определени като "разхищение" и "политизирани".

В предложението се твърди още, че CISA е била ангажирана с цензура. Това вероятно се отнася до действията на агенцията срещу дезинформация по време на президентските избори през 2020 година.

Планът предвижда и премахване на програми, които се дублират на щатско и федерално ниво. Сред тях са инициативи, свързани с безопасността в училищата.

След завръщането си на власт през 2025 година Доналд Тръмп и неговата администрация многократно отправят критики към CISA. Част от тях са насочени към първия директор на агенцията Крис Кребс, който беше назначен от самия Тръмп.

Подобно предложение за намаляване на бюджета беше направено и през миналата година. Тогава първоначално се предвиждаше съкращение от близо 500 милиона долара. След намеса на законодателите сумата беше ограничена до около 135 милиона долара.

Ако новият план бъде одобрен, бюджетът на CISA ще спадне до около 2 милиарда долара. Според експерти и законодатели агенцията вече е под сериозен натиск след предходни съкращения и съкращения на персонал. През последната година стотици служители са напуснали.

От 2025 година насам CISA няма постоянен директор, утвърден от Сената. Това допълнително затруднява работата на институцията.

Съкращенията идват на фона на засилена киберзаплаха срещу САЩ. През последната година бяха регистрирани няколко сериозни пробива. Сред тях са предполагаема руска атака срещу съдебната система, кибератаки от Китай срещу федерални институции и изтичане на личната електронна поща на директора на ФБР Каш Пател, свързано с ирански хакери.

Предложението вероятно ще срещне съпротива в Конгреса, където вече веднъж бяха ограничени подобни бюджетни съкращения.

