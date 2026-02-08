1567 Снимка: Shutterstock

Киберсигурността е основен приоритет за организациите днес. Нарастващата сложност на заплахите, съчетана с увеличаващата се зависимост от технологиите и изкуствения интелект, направи наложително бизнесите да са наясно не само с най-новите типове атаки, но и кой е най-изложен на риск.

Тенденциите, наблюдавани през последните две години, очертават ясни и повтарящи се модели. Това не са хипотетични сценарии, а реални заплахи, които вече са навсякъде по света.

До 2028 г. колективните данни на човечеството ще достигнат 394 зетабайта

394 зетабайта? Това е числото 394, последвано от 21 нули. Всяко видео, всяко съобщение, всяка транзакция, всеки здравен запис. Според актуални прогнози, обемът данни в света продължава да расте с невиждана скорост. Проблемът не е само в съхранението, a в нуждата от защита. Всеки байт е потенциална цел. Всяка база данни е възможна врата за атака. Колкото повече данни съществуват, толкова повече има какво да се открадне, компрометира или блокира.

90% от онлайн съдържанието може да е генерирано от изкуствен интелект през 2026 г.

Тази прогноза на Europol не е фантастика - тя вече се случва. Генеративният изкуствен интелект създава текстове, изображения, видеа и гласови съобщения, които изглеждат и звучат напълно човешки. Това означава, че фалшивите имейли, измамните профили и deepfake видеата стават все по-трудни за разпознаване. Според доклада на HackerOne за 2025 г., GenAI вече е сред най-големите IT рискове за 78% от организациите - ръст от 48% спрямо 2024 г. Технологията, която обещава да ни направи по-продуктивни, вече се използва и от другата страна - за измами, които изглеждат перфектно реални.

Атаките към веригите за доставки ще достигнат $138 милиарда в световен мащаб до 2031 г.

През 2025 г. общата стойност на тези атаки е била $60 милиарда. Според прогнозите на Cybersecurity Ventures, тази тенденция няма да отслабне - напротив, ще се задълбочава, и до 2031 г. цената ще се удвои. Атаките в supply chain - когато злонамерен код се вмъква в софтуер или услуга, използвани от хиляди компании - са сред най-опасните, защото засягат не една организация, а цели мрежи. Случаите като SolarWinds (2020), Log4j (2021) и Salesloft Drift (2025) показват колко лесно един компрометиран доставчик може да постави под риск хиляди клиенти по целия свят.

Средно са необходими 241 дни, за да се идентифицира и овладее пробив в данните

Осем месеца. Толкова време минава от момента, в който атакуващият влиза в системата, до момента, в който организацията осъзнава какво се е случило и успява да реагира. Според доклада на IBM и Ponemon Institute за 2025 г., пробивите, свързани с откраднати идентификационни данни, отнемат дори 246 дни. През този период данните могат да бъдат копирани, продадени или използвани за последващи атаки.

Организациите, които използват изкуствен интелект и автоматизация в сигурността, успяват да съкратят този период с 80 дни - значителна разлика, която може да спаси милиони.

Човешкият фактор е най-слабото звено

Технологиите стават все по-сложни, но човешката грешка остава най-лесният начин за проникване. Според доклада на Verizon за 2025 г., 60% от пробивите включват човешки фактор - това не са хакери, които пробиват защитни стени със сложен код. Това са служители, които кликват на фалшив линк, използват слаби пароли, или неволно споделят чувствителна информация. Социалното инженерство, phishing атаките и злоупотребата с привилегии са сред най-честите причини за инциденти. Технологиите увеличават мащаба на атаките, но човешкият фактор остава основен. Затова защитата не е само на ниво ИТ системи, а и процеси, обучение и контрол.

64% от приложенията имат уязвимости в собствения си код, 70% - в код от трети страни

Всяко приложение, всяка система, всяка платформа са изградени от код. И в него има грешки. Проучване на Veracode за 2025 г. показва, че повечето приложения носят уязвимости - било то в собствения си код, било в библиотеки и компоненти, взети от трети страни. Проблемът е, че тези уязвимости често остават незабелязани месеци или дори години. Според Recorded Future, само през първата половина на 2025 г. са разкрити над 23 600 нови уязвимости - ръст от 16% спрямо 2024 г. Всяка от тях е потенциална врата за атака.

46% от малките и средни бизнеси са претърпели кибератака през 2025 г., но само 14% са били подготвени

Малките и средните предприятия са най-уязвимата група. Те нямат ресурсите на големите корпорации, нямат специализирани екипи, или сложни системи. Но също работят с данни - клиентски бази, финансова информация, договори. И точно затова са лесна мишена. Според Total Assure, през 2025 г. почти половината от МСП са били атакувани, но едва 14% са подготвени да се защитят. 75% нямат редовни програми за обучение по киберсигурност. Резултатът? Компрометирани системи, загубени данни и репутационни щети, от които много не се възстановяват.

Какво означава всичко това за бизнеса в България?

Тези седем тенденции не са изолирани факти. Те са части от една по-голяма картина: киберпрестъпността вече не е нишова заплаха - тя е системен риск, който засяга всеки, независимо от размера на организацията или сектора, в който работи. Киберзащитата изисква предвидимост: способността да се открият и неутрализират заплахи, преди те да доведат до прекъсване на операциите, загуба на данни или репутационна щета.

Ефективната защита изисква цялостна стратегия - не едно решение, а съвкупност от технологии, процеси и човешко внимание, които работят заедно. А1 предлага интегриран, управляван и адаптиран към реалните нужди на бизнеса подход. Решения като A1 Web Application Firewall осигуряват активна защита на публични онлайн системи и приложения - анализ на трафика в реално време, филтриране на SQL инжекции и злонамерени заявки. Изградени върху технология от последно поколение на F5 и поддържани от екип експерти, тези решения не просто наблюдават - те предвиждат, реагират и предотвратяват.

Освен това, А1 предлага на бизнес клиентите си Security Operations Center (SOC) "като услуга"- централизирано наблюдение и управление на сигурността, което работи 24/7 и реагира на заплахи в реално време. А Endpoint Protection от А1 осигурява защита на всяко устройство, което се свързва към корпоративната мрежа - от служебни лаптопи и смартфони до сървъри.

Киберсигурността не е въпрос на единични решения или спешни реакции. Тя изисква постоянство, експертност и технологии, които работят заедно. А1 помага на бизнеса да направи тази инвестиция осмислена, управляема и ефективна.