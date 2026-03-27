Свързани с Иран хакери обявиха, че са хакнали личната електронна поща на директора на ФБР Каш Пател и публикуваха негови снимки и лични данни в интернет, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Хакери и кибератаки

На сайта си хакерската група "Хандала Хак Тийм" съобщи, че Пател "сега ще открие името си в списъка на успешно хакнатите от нея жертви".

Ройтерс не бе в състояние да потвърди автентичността на публикуваните от хакерската група имейли, но някои от качените в интернет материали изглеждат като смесица от лична и професионална кореспонденция от периода между 2010 г. и 2019 г.

Служител на Министерството на правосъдието на САЩ потвърди пред Ройтерс, че принадлежащи на Пател имейли са били хакнати, но не даде повече подробности.

Нито Федералното бюро за разследване, нито хакерите засега са отговорили на искането на Ройтерс за коментар.

Преди около 2 седмици Израелската дирекция по киберсигурност и компанията Check Point съобщиха за десетки пробиви в израелски системи за видеонаблюдение, извършени от ирански хакери след началото на войната. Според експерти групите са свързани с иранските държавни структури и използват кадрите за шпионаж, оценка на щетите и проследяване на цели. Институциите призоваха гражданите спешно да актуализират софтуера и паролите на устройствата си.

Кибератаките вече са неразделна част от съвременното лице на войната.

"Файненшъл таймс" разкри наскоро, че Израел години наред е имал достъп до системите, контролиращи уеб трафика в Техеран. Израелските хакери са ползвали това, за да събират разузнавателна информация.

Пи Би Ес съобщава, че Израел е имал достъп и до градските камери в иранската столица, като е ползвал данните им за набелязване и проследяване на цели. Информацията от хакнатите камери е помогнала за планиране на убийството на бившия ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей.

ИЗБРАНО
Галина пред съда: Намушках германците в интерес на обществото, искам домашен арест
25375
