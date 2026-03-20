Търговският регистър на Сърбия беше подложен на хакерска атака, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

"След подробна проверка беше установено, че е компрометиран външен потребителски акаунт, чрез който е осъществен достъп до една от приложните системи на Търговския регистър", се казва в изявление на институцията, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Допълва се, че "този изолиран инцидент по никакъв начин не е застрашил сигурността и целостта на информационната система на регистъра, която е функционирала безпроблемно през цялото време".

Фабричните настройки на камерите ни превръщат в лесна плячка за хакери
Виж още Фабричните настройки на камерите ни превръщат в лесна плячка за хакери

Хакерът, извършил атаката срещу Търговския регистър, твърди обаче, че притежава база данни с редица поверителна информация - от имена, номера на социална осигуровка и адреси на собствениците на компании през сканирани лични карти и паспорти до банкови данни.

Въпреки това от институцията твърдят, че нейните бази данни не са били компрометирани.

Преди три дни същият хакер атакува базата данни на държавната компания "Телеком Сърбия", предават сръбските медии.

Следствените органи и прокуратурата провеждат разследване по хакерските атаки.

ИЗБРАНО
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки) Днес
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки)
66999
Чък Норис почина на 86 години Лайф
Чък Норис почина на 86 години
25593
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България Корнер
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България
9383
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол Бизнес
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол
2855
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски Impressio
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски
12493
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун Trip
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун
5790
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени Вкусотии
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени
891
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер Zodiac
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер
463
Облачна и дъждовна ще бъде съботата Времето
Облачна и дъждовна ще бъде съботата
0