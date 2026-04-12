Великобритания провежда обществено обсъждане по темата, а Ирландия и Дания разглеждат възможността за въвеждане на подобни правила

156 Снимка: iStock by Getty Images

Гърция ще забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15 години от началото на следващата година. Мярката е част от усилията на правителството да ограничи негативното влияние на онлайн платформите върху младите хора.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че решението цели да се справи с нарастващата тревожност и проблемите със съня сред подрастващите. Той обърна внимание и на това, което определи като "пристрастяващ дизайн" на социалните мрежи.

Ограничението ще влезе в сила от януари следващата година. Подробности за механизма за прилагане ще бъдат представени допълнително.

Гърция се нарежда сред все повече европейски държави, които предприемат подобни мерки. През декември Австралия стана първата страна в света, която задължи платформи като TikTok, YouTube и Snapchat да премахват акаунти на потребители под 16 години или да бъдат глобявани. Франция, Австрия и Испания също работят по сходни ограничения.

Великобритания провежда обществено обсъждане по темата, а Ирландия и Дания разглеждат възможността за въвеждане на подобни правила.

Социалните мрежи се противопоставят на подобни забрани. Компаниите твърдят, че те ще бъдат трудни за прилагане и могат да изолират уязвими тийнейджъри. Платформата Reddit вече оспорва австралийския закон в съда.

Във видео обръщение Мицотакис заяви: "Много млади хора ми казват, че се чувстват изтощени от сравненията, от коментарите и от натиска да бъдат постоянно онлайн". Той допълни, че родители споделят за проблеми със съня и повишена тревожност при децата си.

Премиерът определи мярката като "трудна, но необходима". По думите му целта не е младите хора да бъдат откъснати от технологиите, които могат да бъдат източник на знания и креативност. "Но пристрастяващият дизайн на определени приложения и бизнес моделът, основан на задържане на вниманието, отнемат свободата и невинността. Това трябва да спре", заяви той.

Атина планира да постави въпроса и на европейско ниво. В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен гръцкият премиер призова за обща рамка в рамките на ЕС за защита на непълнолетните.

Сред предложенията са задължителна верификация на възрастта за потребители под 15 години, общоевропейска забрана за тази възрастова група и изискване платформите да проверяват възрастта на потребителите на всеки шест месеца.

Дебатът за влиянието на социалните мрежи върху децата се засилва през последните месеци. През март съдебни заседатели в САЩ признаха за отговорни компаниите Meta и Google по дело, свързано с пристрастяване към социални мрежи в детска възраст.

Според решението компаниите съзнателно са разработвали платформи с пристрастяващ характер, които са навредили на психичното здраве. От Meta и Google заявиха, че не са съгласни с присъдата и ще я обжалват. Meta посочи, че "психичното здраве на тийнейджърите е изключително сложен въпрос и не може да бъде сведен до едно приложение".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.