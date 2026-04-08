Новият формат предизвика вълна от недоволство и поставя под въпрос собствените правила на платформата

Потребители на YouTube започнаха масово да сигнализират за нов тип реклами в приложението за смарт телевизори — цели 90 секунди, при това без възможност за пропускане. Информацията се разпространи първоначално чрез публикации в социалните мрежи и форуми като Reddit, а впоследствие бе потвърдена и от технологични издания.

Новият формат сериозно противоречи на досегашната политика на платформата, според която непропускаемите реклами не трябва да надвишават 30 секунди. Именно това прави ситуацията още по-интересна — изглежда, че компанията експериментира с формати, които излизат извън собствените ѝ правила.

Само преди месец Google обяви въвеждането на 30-секундни реклами без опция за пропускане за телевизионните приложения, като в същото време обеща по-кратки — до 15 секунди — рекламни блокове в мобилните устройства. Сега обаче се появява нов, значително по-дълъг формат, който променя изцяло усещането при гледане.

Тази стъпка може да се разглежда като част от по-агресивна стратегия за монетизация. С увеличаването на продължителността и ограниченията при рекламите, платформата все повече започва да наподобява традиционната телевизия — нещо, което вероятно не е случайно.

Наблюдатели смятат, че целта е да се насърчи преминаването към платения абонамент YouTube Premium, който премахва рекламите напълно. Засега обаче от компанията няма официален коментар, което оставя въпроса дали става дума за тест или за трайна промяна.

