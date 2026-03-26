Потребители на YouTube започнаха масово да съобщават за сериозни затруднения при достъпа до видеоклипове, породени от непрекъснато появяващи се CAPTCHA проверки. Това, което по принцип е проста защитна мярка, в случая се превръща в сериозна пречка, тъй като изискванията за потвърждение се появяват многократно и практически блокират нормалното използване на платформата.

Сигналите за проблема идват основно от потребители в Reddit и платформата DownDetector, където се наблюдава ръст на оплакванията. Най-често срещаното съобщение, което придружава CAPTCHA проверките, е предупреждение за "необичаен трафик", въпреки че много от засегнатите потребители твърдят, че използват напълно стандартни настройки без VPN или други съмнителни инструменти.

Любопитното е, че опитите за решаване на проблема засега не дават резултат. Част от потребителите са сменили DNS настройките си към публичния DNS на Google, други са деактивирали блокери на реклами, но CAPTCHA проверките продължават да се появяват. Това подсказва, че причината вероятно не е свързана с обичайните заподозрени като VPN услуги или разширения за браузър.

Към момента проблемът изглежда засяга основно уеб версията на YouTube, докато мобилното приложение функционира нормално. Това допълнително усложнява ситуацията, тъй като показва, че става дума за специфичен проблем в браузърната среда, а не за глобален срив на услугата.

Все още няма официално становище относно причините за този феномен. Ако ситуацията се задържи, тя може да доведе до сериозно недоволство сред потребителите, особено при положение че платформата е основен източник на видео съдържание за милиони хора по света.

