Приложението Apple Maps може скоро да получи реклами в резултатите от търсенията. Това сочи информация на Bloomberg, според която Apple подготвя промяната за по-късно тази година.

Още по темата

Очаква се официално съобщение да бъде направено още този месец, а рекламите да започнат да се появяват в приложението през лятото. По информация на източници, компаниите ще могат да наддават за по-видимо позициониране при търсене на услуги като ресторанти, барове или магазини.

Това означава, че потребителите могат да виждат платени резултати на водещи позиции - практика, вече утвърдена при конкуренти като Google Maps.

Подобен ход би отворил нов сериозен източник на приходи за Apple. Рекламите в навигационни услуги отдавна се използват от компании като Google, както и в платформи като Bing Maps.

Идеята не е нова - още през есента се появиха информации, че Apple обмисля подобна функционалност. Компанията засега не е коментирала официално плановете си.

През последните години Apple Maps отбеляза значително развитие след първоначалните критики към ограничените си възможности. Сред новите функции са интеграции с платформи като MICHELIN Guide и Golf Digest, както и подобрена информация за трафика и ежедневните маршрути, представена по време на WWDC.

Засега остава неясно как рекламите ще се отразят на ключови елементи като защитата на личните данни - традиционно силен акцент в продуктите на Apple - и функциите, свързани с историята на местоположението.

