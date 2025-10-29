Приложението има много функции, които рядко ползваме или не познаваме

1517 Снимка: Google

Google Maps отдавна надхвърли ролята си на обикновена навигация и се превърна в незаменим инструмент за ориентиране в динамичния свят около нас. Повечето потребители обаче използват само малка част от неговия потенциал.

Приложението крие множество полезни функции, които могат значително да улеснят планирането на пътувания, да спестят време и дори да намалят разходите за гориво.

Ето някои от най-интересните и практични трикове, с които да извлечете максимума от Google Maps:

1. Добавяне на няколко спирки

Снимка: Google Maps/PCmag

Рядко пътуванията с кола са само от точка А до точка Б. За да планирате маршрут с междинни спирки - например до кафене, офис на куриер или магазин - може да ползвате опцията "Добавяне на спирка" (Add Stop). Можете да добавите няколко адреса и лесно да променяте последователността им чрез плъзгане. За целта трябва да кликнете Упътване и от там да изберете трите точки. Тогава ви де появява и опцията за добавяне на спирка.

2. Използване на карти без интернет

Снимка: Google Maps/PCmag

Тази функция е безценна при пътуване в чужбина за избягване на такси за роуминг или в райони с лошо покритие. В полето за търсене въведете името на град или регион, изберете го и от менюто с три точки натиснете "Изтегляне на офлайн карта" (Download Offline Map). След като картата е запазена в устройството ви, ще можете да търсите адреси и да получавате упътвания за шофиране дори без връзка с интернет.

3. Информация за паркиране

Снимка: Google Maps/PCmag

Преди да потеглите, Google Maps може да ви даде представа колко трудно ще намерите място за паркиране. При търсене на упътвания до дадена локация, в долната част на екрана може да се появи икона "P", придружена с оценка за натовареността: лесно (Easy), средно (Medium) или ограничено (Limited). Това ви помага да предвидите допълнително време или да изберете алтернативен транспорт.

4. Екологично ефективни маршрути

Снимка: Google Maps/PCmag

За да намалите разхода на гориво или енергия, можете да активирате опцията за предпочитане на екологосъобразни маршрути. Отидете в Настройки > Настройки за навигация (Settings > Navigation Settings) и включете "Предпочитане на икономични маршрути" (Prefer fuel-efficient routes). Можете да посочите и вида на двигателя си - бензин, дизел, хибрид или електрически, за да може алгоритъмът да предложи най-оптималния път.

5. Намерете къде сте паркирали

Снимка: Google Maps/PCmag

На местоназначението си докосни синята точка, показваща местоположението ти, и избери Save Parking (Запази паркинг). Това ще добави етикет в приложението Карти, който отбелязва къде си паркирал.

В Android, докосни този етикет, за да добавиш подробности — например нивото и мястото в паркинга или времето, оставащо до изтичането на паркинга.

6. Навигация с добавена реалност (Live View)

Снимка: Google Maps/PCmag

В много градове по света можете да използвате камерата на телефона си, за да се ориентирате по-лесно. Като активирате Live View, върху реалния образ от камерата се наслагват дигитални стрелки и знаци, които ви показват накъде да вървите. Функцията е налична и за някои големи затворени пространства като летища и търговски центрове.

7. Гласови команди

Снимка: Google Maps/PCmag

За да не отклонявате вниманието си от пътя, използвайте гласови команди. Кажете "OK Google, find gas stations" (намерете бензиностанции) или задайте въпроси като "What's my ETA?" (кога ще пристигна), за да получите нужната информация, без да докосвате екрана.

8. Споделяне на местоположението в реално време

Снимка: Google Maps/PCmag

Ако искате близките ви да знаят къде се намирате и кога ще пристигнете, можете да споделите местоположението си. Натиснете иконата на профила си и изберете "Споделяне на местоположението" (Location Sharing). Можете да определите с кого и за какъв период от време да споделяте позицията си.

9. Режим "инкогнито"

Снимка: Google Maps/PCmag

Подобно на уеб браузърите, Google Maps също предлага режим "инкогнито". Когато е активен, приложението не запазва в профила ви търсенията, посетените места и маршрутите. Това е полезно, ако търсите информация, която не желаете да се свързва с акаунта ви.

10. Преглед и изтриване на историята

Снимка: Google Maps/PCmag

Google пази подробна история на местата, които сте посещавали. За да я управлявате, отидете в менюто и изберете "Вашите данни в Карти" (Your Data in Maps). Оттам можете да прегледате, изтриете цялата история или да настроите автоматично изтриване на данните след определен период (например 3 или 18 месеца).

