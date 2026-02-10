Роскомнадзор отново забавя работата на Telegram в Русия
Подобни проблеми бяха съобщавани и през миналия месец, както и в края на декември
Руското правителство прие ново решение, насочено към ограничаване на функционирането на Telegram на територията на страната. По данни от публикации в руските медии държавният регулатор Роскомнадзор вече е започнал да забавя работата на приложението.
Още по темата
Още вчера руски потребители на Telegram започнаха да сигнализират за проблеми с достъпа. Днес броят на оплакванията е нараснал, което косвено подсказва, че са въведени ограничителни мерки, тъй като извън Русия, например в Беларус, не се наблюдават затруднения в работата на Telegram. Подобни проблеми бяха съобщавани и през миналия месец, както и в края на декември. Най-често потребителите се оплакват от бавно качване на снимки и видеоклипове, както и от забавяне при изпращането на съобщения.
Това не е първият случай, в който Русия прави опити да ограничи работата на месинджъри. През октомври 2025 година страната временно ограничи новите регистрации в Telegram и WhatsApp, а преди това потребители съобщаваха, че нямат достъп до приложенията.
По-рано Роскомнадзор посочи, че ограниченията са въведени с цел "противодействие на престъпниците". По отношение на WhatsApp беше съобщено, че се предполага, че месинджърът се използва за организиране на терористични актове.