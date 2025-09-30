В основата на съвременен Китай стои противоречие. Това е най-голямата комунистическа страна в света. Но през последните десетилетия тя успя да създаде пазарна икономика, чиято конкурентност и предприемчивост, съперничат и в някои отношения изпреварват драстично САЩ.

Но смесицата между комунизъм и капитализъм в Китай понякога създава не само успехи, а и абсурдни случки.

Наскоро China Insider — медия, съвместно продуцирана от анти-китайски групи, като NTD и The Epoch Times — публикува необичаен клип. Жена е принудена да сканира QR код с телефона си, за да активира дозатор за тоалетна хартия.

След сканирането жената има избор: или да плати няколко цента за малко хартия, или да изгледа реклама. Механизмът изглежда донякъде дистопичен, но от гледна точка на потребителя е доста удобен и отнема само няколко секунди.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от China Insider (@chinainsider)

Контекстът обаче е неясен. Не се уточнява къде е заснето видеото — дали в частен ресторант на McDonald's, в мол или в метростанция.

"Системата е проектирана да намали разхищението — някои хора злоупотребяваха с безплатната хартия преди," пише China Insider под видеото.

Идеята звучи доста правдоподобно. Кражбите на тоалетна хартия, колкото и странно да изглежда, отдавна са социален проблем в Китай.

Статия на New York Times от 2017 г. описва ситуацията: години наред управители на паркове в туристически райони са недоумявали защо запасите им от тоалетна хартия изчезват толкова бързо. Оказало се, че виновни не са туристите, а "местни жители", които се възползвали от безплатните консумативи.

"Хората, които крадат тоалетна хартия, са алчни," казал тогава служител на име Хъ Джъцян пред NYT. "Тоалетната хартия е обществен ресурс. Трябва да предотвратим разхищението."

Друг източник обяснил, че десетилетия на бедност са оставили у някои китайци прекомерна склонност да се възползват от всичко безплатно.

Ситуацията постепенно се променя, особено в туристическите райони, но изглежда, че рекламните технологии ще се превърнат във временна мярка, докато всички се научат да споделят.

