В Калифорния започва процес, който може да промени алгоритмите на Facebook, Instagram, TikTok и YouTube

В Калифорния във вторник започва знаково дело за пристрастяване към социалните мрежи, по което се очаква да дадат показания водещи ръководители от технологичния сектор. Ищцата е 19-годишна жена, обозначена с инициалите KGM. Тя твърди, че начинът, по който са проектирани алгоритмите на платформите, я е направил зависима от социалните мрежи и е оказал негативно влияние върху психичното й здраве.

Сред ответниците са Meta, която притежава Instagram и Facebook, ByteDance, собственикът на TikTok, както и Google, компанията майка на YouTube. Snapchat постигна споразумение с ищцата миналата седмица. Внимателно следеното дело в Върховния съд на окръг Лос Анджелис е първото от поредица подобни искове, които биха могли да поставят под въпрос правна теза, използвана от технологичните компании в САЩ, за да се предпазват от отговорност.

Посочените компании заявяват, че представените от ищцата доказателства не са достатъчни, за да се установи, че те носят вина за твърдените вреди, като депресия и хранителни разстройства. Самият факт, че се стига до съдебен процес, показва осезаема промяна в начина, по който американската правна система разглежда технологичните фирми, на фона на нарастващи обвинения, че продуктите им водят до пристрастяващо поведение.

От години компаниите поддържат, че Раздел 230 от Закона за приличието в комуникациите, приет от Конгреса през 1996 г., освобождава платформите от отговорност за съдържанието, публикувано от трети лица. В настоящия спор обаче фокусът е върху дизайнерски решения, свързани с алгоритми, известия и други функции, които влияят върху начина, по който хората използват приложенията.

Адвокатът на KGM, Матю Бергман, каза пред BBC, че това ще е първият случай, в който компания за социални мрежи ще бъде подведена под отговорност пред жури в рамките на процес.

"За съжаление, има твърде много деца в Съединените щати, Обединеното кралство и по света, които страдат, както страда KGM, заради опасните и пристрастяващи алгоритми, които платформите за социални мрежи налагат на нищо неподозиращи деца", заяви той. "Тези компании ще трябва да обяснят пред жури защо печалбите им са били по-важни от живота на нашите млади хора.

По време на процеса се очаква съдебните заседатели да се запознаят с разнообразни доказателства, включително откъси от вътрешни фирмени документи.

"Голяма част от това, което тези компании се опитват да скрият от обществеността, най-вероятно ще стане публично в съдебната зала", заяви Мери Гроу Лиъри, професор по право в Католическия университет на Америка. Meta по-рано съобщи, че е въвела десетки инструменти за поддържане на по-безопасна онлайн среда за тийнейджъри, но някои изследователи оспорват ефективността на последните мерки. Очаква се компаниите да твърдят, че всякакви заявени вреди са причинени от потребители, които са трети страни.

Един от най-очакваните свидетели е шефът на Meta Марк Зукърбърг, който трябва да даде показания в ранна фаза на процеса. През 2024 г. той заяви пред американски сенатори, че "съществуващият обем научни изследвания не е показал причинно-следствена връзка между социалните мрежи и по-лоши резултати за психичното здраве при младите хора". По време на същото изслушване, след настояване от страна на един сенатор, Зукърбърг се извини на жертвите и техните близки, които бяха изпълнили залата.

Ръководителите в технологичния сектор "често не се справят добре под напрежение", каза Мери Ан Франкс, професор по право в Университета "Джордж Вашингтон". По думите й компаниите "много, много се надяват" да избегнат явяване на най-висшите си ръководители като свидетели.

Делото се развива на фона на засилващ се контрол върху компаниите от страна на семейства, училищни райони и прокурори по целия свят. Миналата година десетки американски щати заведоха иск срещу Meta, като твърдяха, че компанията е подвела обществото относно рисковете от използването на социални мрежи и е допринесла за криза в психичното здраве сред младежите. Австралия въведе забрана за социални мрежи за лица под 16 години, а Обединеното кралство даде знак през януари, че може да последва този пример. "Има преломен момент, когато става дума за вредите от социалните мрежи", каза Франкс. "На технологичната индустрия беше оказвано снизходително отношение, мисля, че започваме да виждаме как това се променя."

