Следващото голямо бойно поле за изкуствения интелект вече е ясно очертано - образованието. Google, Microsoft и Anthropic ускоряват усилията си да превърнат своите AI инструменти в предпочитани помощници за учители и ученици, като залогът е дългосрочно влияние върху начина, по който "поколението Алфа" ще учи, мисли и взаимодейства с технологиите, пише Аксиос.

Когато в края на 2022 г. ученици започнаха масово да използват ChatGPT за домашни и курсови работи, чатботовете бързо бяха заклеймени като инструменти за измама, които трябва да бъдат забранени. Ситуацията вече е различна.

В училищата в САЩ, както и във висшето образование там, първоначалната съпротива постепенно отстъпи място на разбирането, че ИИ е неизбежна част от бъдещето, а игнорирането му може да остави учениците неподготвени за пазара на труда. Тази промяна отваря врата, която технологичните гиганти се надпреварват да отворят първи.

Anthropic обяви, че чрез партньорство с организацията Teach For All ще предостави ИИ инструменти и обучение на над 100 000 преподаватели в 63 държави, достигайки до повече от 1,5 милиона ученици.

Google, чийто продукт Classroom е основен инструмент в училищата от повече от десетилетие, представи най-мащабната си ИИ инициатива в образованието досега. Новите функции на Gemini включват пробни SAT тестове, разработени съвместно с The Princeton Review, интеграция на NotebookLM за комбинирани изследвания и ИИ-базирана обратна връзка при писане чрез партньорство с Khan Academy.

Microsoft също засилва присъствието си, като пусна безплатни обучения по ИИ и премиум софтуер за преподаватели и студенти, включително инструменти за намаляване на административната тежест в специалното образование и за преподаване на изкуствен интелект чрез Minecraft.

Много преподаватели остават скептични към мащабните обещания. Този скептицизъм изглежда принуждава компаниите да променят стратегията си.

В програмата на Anthropic преподавателите ще могат да дават директна обратна връзка, която да влияе върху развитието на продукта.

"Това, което прави това партньорство различно, е, че учителите са съархитекти - те създават инструменти, пригодени към собствените им класни стаи, и оформят начина, по който Claude се развива за образованието", коментира Елизабет Кели, ръководител на отдела за отговорно внедряване в Anthropic.

Google, от своя страна, намалява бариерите за внедряване, като вгражда NotebookLM директно в Gemini и позволява на учениците да задават въпроси, които комбинират информация от интернет с одобрени от учителите материали.

Въпреки напредъка, притесненията за поверителността остават. Родители и защитници на дигиталните права не винаги се доверяват на големите технологични компании, когато става въпрос за данни на деца.

Макар компаниите да са длъжни да спазват закона FERPA за защита на образователните данни, тези защити често отпадат след завършване на образованието. Освен това, макар санкцията за нарушения да е загуба на федерално финансиране, реалното прилагане на закона практически липсва.

Образователни експерти предупреждават, че ИИ може да доведе до повече вреди, отколкото ползи. Особено, ако не се ползва по адекватен начин. Рисковете варират, но са свързани и със създаване на поколение, което е неспособно да мисли самостоятелно или критично, а вместо това разчита на изкуствения интелект за почти всичко, превръщайки го в "последен авторитет".

