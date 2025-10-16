Комисия на Европейския парламент предложи днес да се забрани на лица под 16-годишна възраст достъп без родителско разрешение до социалните мрежи и асистентите за изкуствен интелект поради рисковете, които те представляват за здравето и безопасността на децата и юношите, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Депутатите предлагат минимална възраст от 16 години в целия ЕС за достъп до социални мрежи, платформи за споделяне на видеоклипове и ИИ-асистенти (асистенти с изкуствен интелект), освен с родителско разрешение, и минимална възраст от 13 години за достъп до всяка социална мрежа", уточни Европейският парламент в съобщение.

Покажете документите си: Интернет става все по-малко свободен
Виж още Покажете документите си: Интернет става все по-малко свободен

В обосновката си депутатите посочват по-специално "рисковете, свързани със зависимостта, психичното здраве и излагането на незаконно и вредно съдържание".

Предложението, внесено от датската евродепутатка Кристел Шалдемосе (социалдемократи), беше прието с голямо мнозинство от Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите. То ще бъде представено на всички евродепутати в края на ноември на пленарно заседание.

Дигиталната карта за идентификация и може ли Великобритания да въведе "социален рейтинг" в китайски стил
Виж още Дигиталната карта за идентификация и може ли Великобритания да въведе "социален рейтинг" в китайски стил

Предложението за въвеждане на цифрово пълнолетие увеличава още повече натиска върху платформите, след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започна обсъждане на целесъобразността от въвеждането на такава мярка в целия ЕС.

Експертна група трябва да представи до края на годината препоръките си на Фон дер Лайен, която лично подкрепя такива забрани.

27-те държави членки на ЕС са разделени по въпроса, но идеята набира все по-голяма популярност в Европа. Под натиска на Дания, която е ротационен председател на ЕС и неотдавна обяви подобен проект за "дигитално пълнолетие" от 15-годишна възраст, европейските министри на цифровите технологии подкрепиха миналата седмица инициативата на Фон дер Лайен, припомня АФП.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30247
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21694
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5432
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9134
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3913
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1869
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3758
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1858