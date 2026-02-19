Blue Origin обяви, че временно преустановява полетите на суборбиталната си ракета New Shepard. От 2021 г. насам апаратът предлага 10-минутни туристически пътувания до ръба на космоса за заможни клиенти, знаменитости и специални гости.

Компанията, основана от Джеф Безос, съобщи, че спира полетите за поне две години, за да пренасочи ресурси към ускоряване на разработката на пилотирани лунни технологии. Решението идва в момент, когато Blue Origin и SpaceX имат договори с НАСА за създаване на апарати, способни да транспортират астронавти от орбита до повърхността на Луната.

В момента SpaceX е определена да осигури лунния модул за мисията "Артемида III" - първото кацане на хора на Луната от ерата на Аполо насам. Изстрелването е планирано за 2028 г., но графикът може да бъде забавен, ако разработката на системата на SpaceX изостане.

Още през октомври транспортният министър на САЩ Шон Дъфи, който тогава изпълняваше и длъжността временен администратор на НАСА, предупреди, че агенцията може да използва лунния модул на Blue Origin, ако конкурентът не е готов навреме. "Няма да чакаме една компания", заяви той, подчертавайки амбицията САЩ да спечелят "втората космическа надпревара" срещу Китай.

Китай планира първо пилотирано кацане на Луната до 2030 г., което засилва геополитическия натиск върху американската програма "Артемида". Първата пилотирана мисия от новата серия, която ще обиколи Луната без кацане, се очаква да стартира още през февруари.

От първия си пилотиран полет през 2021 г., когато на борда беше самият Безос, New Shepard е издигнала общо 98 души над линията на Карман - границата на космоса на 100 км височина. Сред пътниците бяха актьорът Уилям Шатнър, певицата Кейти Пери и други публични личности.

Компанията не разкрива колко души имат закупени билети за бъдещи полети, нито цената на местата. Засега обаче е ясно, че космическият туризъм отстъпва на по-амбициозната цел - трайно завръщане на хората на Луната.

