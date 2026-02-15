Макар създаването на самоподдържаща колония да е малко вероятно, то милиардите на НАСА са апетитна цел

Сблъсъкът между Илон Мъск и Джеф Безос навлиза в нова фаза - този път не в ниска околоземна орбита, където двамата се надпреварваха в изграждането на "съзвездие" за сателитен интернет, а около Луната. След години, в които основателят на SpaceX залагаше почти изцяло на колонизацията на Червената планета, компанията изненадващо обяви стратегически завой към изграждане на "самостоятелен град" на естествения спътник на Земята, пише "Уолстрийт Джърнъл".

Така Мъск директно влиза в територията на Безос, който отдавна позиционира своята Blue Origin като компания с фокус върху лунна инфраструктура и бъдещи индустриални мощности в орбита.

Ако през XX век надпреварата до Луната беше геополитически дуел между САЩ и СССР, то XXI век предлага още едно измерение на тази надпревара - между технологични милиардери.

Само преди година Мъск публично защитаваше тезата, че Луната е "разсейване", а истинската цел е Марс. Плановете предвиждаха още през настоящия трансферен прозорец да бъдат изпратени безпилотни мисии, последвани от пилотирани полети. Но реалността се оказа далеч по-сложна.

Гигантската ракета Starship все още не е демонстрирала напълно оперативен орбитален профил, а ключовата технология за орбитално презареждане остава неизпитана в реални условия. Междувременно, ангажиментите към НАСА по програмата за лунен спускаем апарат изостават от графика. Така марсианските амбиции на Мъск изглеждат спънати още преди напускане на ниска околоземна орбита.

Допълнителен фактор е предстоящото излизане на борсата за SpaceX. Публичните пазари трудно оценяват проекти с хоризонт от десетилетия и несигурна възвръщаемост. Луната предлага по-кратък цикъл на развитие, по-чести мисии и по-ясен бизнес модел - включително изграждане на индустриални съоръжения и дори центрове за данни, свързани с амбициите на Мъск в изкуствения интелект.

И Безос от години говори за фабрики в космоса и преместване на тежката индустрия извън Земята. Неговият подход обаче е коренно различен. Докато SpaceX залага на бърза итерация и агресивни тестове, Blue Origin следва философията "бавният път е гладък, а гладкият е по-бърз". Компанията има значително по-малко изстрелвания, но подготвя първа товарна мисия до Луната още тази година.

Редно е да отбележим, че този подход доведе до изоставане в проекта за сателитен интернет на Безос, като трофеят тук безспорно е за Мъск. Освен това компанията му Blue Origin доскоро нямаше орбитална ракета. Въпреки това бавният подход даде резултат, защото новата ракета New Glenn вече е доказала възможността си за многократно използване.

Мъск коментира, че истинската цел не е просто кацане, а способността да се доставят "милиони тонове" оборудване и хора. В тази логика ключът е мащабът - хиляди полети годишно и драстично намаляване на цената за килограм товар.

Предизвикателствата обаче са сериозни - радиация, екстремни температурни амплитуди, липса на атмосфера и сложна логистика за изграждане на устойчива инфраструктура. Лунната база трябва да бъде не просто научен аванпост, а икономически жизнеспособна екосистема. И това е само началото.

Всъщност, има все повече значи, че създаването на самостоятелна колония на Луната няма да е възможно в следващите няколко века - поне не и с настоящите технологии и икономическо развитие. За сметка на това, изграждането на научна или дори военна база е постижимо. То също е свързано с бюджет от стотици милиарди, дори може би трилиони долари.

Вашингтон е амбициран да завърне на астронавти на Луната до 2028 г., като не позволи да бъде изпреварен от Китай. Това допълнително засилва значението на лунните програми и прави директната конкуренция между SpaceX и Blue Origin неизбежна. Както може би предполагате - победителят от двете компании ще спечели не само престиж, а солидни договори за милиарди долари. Възможността за изграждане на реална икономика извън Земята също би могла да донесе големи ползи в по-далечното бъдеще, увеличавайки драстично корпоративното влияние на SpaceX или Blue Origin.

