След като Илон Мъск обяви изместване на краткосрочния фокус на SpaceX от Марс към Луната, се появиха и критични оценки за реалистичността на подобен проект. Един от основните аргументи е икономическият. Изграждането на истински самодостатъчна човешка колония на Луната в близките години изглежда практически невъзможно.

Още по темата

Ключовият проблем е цената на транспорта. Дори при най-оптимистични оценки за Starship, доставката на товар до Луната би струвала около 1 млн. долара на тон - приблизително 10 000 пъти повече от морския транспорт на Земята.

Трябва да отворим скоба, че реалната цена за доставката на 1 тон товари до Луната със Starship през 2028 година съгласно плановете на НАСА е определена на 100 милиона долара. Така че оценката по-горе е наистина много оптимистична, но ще ползваме именно нея за база - ако предположим все пак поевтиняване при развитието на ракетата и инфраструктурата за нея.

Анализите показват, че за поддържане на развит стандарт на живот човешките общества изискват относително постоянен обем доставки - около 5-10 тона товар на човек годишно. Това важи както за Международната космическа станция, така и за цели държави на Земята.

Приложено към Луната, това означава, че дори умерена колония от около 100 000 души би се нуждаела от близо 1 млн. тона товар годишно. Разходите за подобен мащаб на доставки биха достигнали около 300 млрд. долара годишно - или приблизително 3 млн. долара на човек в колонията всяка година.

Това естествено са началните разходи, които впоследствие може да спаднат. Но за сметка на това тук не са включени разходите по изграждането на самата колония, които може би ще се измерват в трилиони.

Освен финансово, това би било и логистично екстремно начинание, изискващо изстрелване на ракета средно на всеки няколко минути и поддържане на флот от хиляди активни космически кораби.

Екологичният ефект също е сериозен фактор. Подобна честота на изстрелвания би довела до емисии на парникови газове, сравними или по-големи от тези на голяма индустриална държава. Производството на ракетно гориво би изисквало огромни количества електроенергия, кислород и природен газ, с потенциално тежки локални и регионални последици за околната среда.

Опцията за по-малка колония обаче не решава проблема. По-малките общности страдат от липса на икономии от мащаба и са още по-зависими от доставки от Земята. Колкото по-малко е населението на колонията, толкова по-трудно е тя да е самодостатъчна

На този фон по-реалистичният сценарий за следващото десетилетие е ограничено лунно присъствие - база с между 100 и 1000 души, подобна на антарктическите научни станции, която ще разчита почти изцяло на доставки от Земята, с частично локално производство на кислород и вода.

При сегашното ниво на технологично развитие е невъзможно човечеството да бъде напълно самодостатъчно извън Земята - дори да решим финансовия и екологичния проблем по изграждането на масивен космически флот.

Идеята за "резервна планета" за човешката цивилизация най-вероятно ще почака още няколко столетия, въпреки оптимистичните изказвания на Мъск.

По-вероятно е бъдещото разширяване в космоса да бъде водено основно от автоматизирани системи, изкуствен интелект и роботи, ако при последните се постигне очаквания напредък.

ИЗБРАНО
Обявиха резултатите от аутопсиите на тримата в кемпера на Околчица Днес
Обявиха резултатите от аутопсиите на тримата в кемпера на Околчица
46147
Марк Антъни наруши мълчанието си относно семейната вражда в клана Бекъм Лайф
Марк Антъни наруши мълчанието си относно семейната вражда в клана Бекъм
6471
Бивш директор на ЦСКА е в ареста, катастрофирал пиян и без книжка в София Корнер
Бивш директор на ЦСКА е в ареста, катастрофирал пиян и без книжка в София
10276
ЕРП-тата срещу България: 0-3 Бизнес
ЕРП-тата срещу България: 0-3
13320
В чест на Татяна Лолова филмът "Последният спектакъл" и последната й книга тръгват на турне Impressio
В чест на Татяна Лолова филмът "Последният спектакъл" и последната й книга тръгват на турне
1586
Милано под петте кръга: между модата, спорта и рекордните цени Trip
Милано под петте кръга: между модата, спорта и рекордните цени
5299
Ето как разваляте вкуса на бирата си, без дори да подозирате Вкусотии
Ето как разваляте вкуса на бирата си, без дори да подозирате
1473
Кои зодии не могат да забравят стари любови? Zodiac
Кои зодии не могат да забравят стари любови?
417
Катастрофални щети по реколтите в Испания и Португалия от бурята "Марта" Времето
Катастрофални щети по реколтите в Испания и Португалия от бурята "Марта"
182